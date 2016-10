Anwohner fühlen sich von Drohne belästigt

Drohnen-Alarm: Der ungebetene Gast kreiste über privaten Grundstücken in Straßberg. Was Halter der Luftminis beim Aufstieg beachten müssen.

Von Elsa Middeke

erschienen am 20.10.2016



Strassberg. Achtung, Tiefflieger: Die Bewohner mehrerer Privatgrundstücke im Plauener Ortsteil Straßberg hatten einige Tage lang unerwünschten Besuch von einem kleinen ferngesteuerten Luftfahrzeug ohne Besatzung an Bord: einer Drohne. "Sie flog mehrmals täglich", berichtet Daniel Spranger. "Manchmal ziemlich tief und lange, sie verharrte auch mal an einer Stelle." Dem Piloten des Mini-Fliegers wollen Spranger und seine Nachbarn eins klarmachen: Sie sind nicht damit einverstanden, dass der sogenannte Kopter über ihren Häusern und Gärten kreist.

Fest steht: Niemand darf einfach so aus der Luft Nachbars Garten ausspähen. Ein Drohnenbesitzer begibt sich in riskantes Terrain, wenn sein Flugobjekt zu niedrig über fremde Häuser oder Rasen schwebt und dabei filmt. Sind die Eigentümer nicht einverstanden, können sie dagegen angehen, damit ihre Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Dem Verursacher droht dann ein Ordnungsgeld.

Stadtsprecherin Silvia Weck erklärt: "Der Stadt liegen aktuell keine Informationen zu einem geplanten Drohnenaufstieg in Straßberg vor." Doch nicht alle Drohnenhalter brauchen für den Senkrechtstart eine behördliche Erlaubnis, die sie bei der Landesluftfahrtbehörde Sachsen beantragen können (siehe Info-Kasten). Wie Holm Felber, Sprecher der Landesdirektion Sachsen, erklärt, sind dieses Jahr bereits 381 Genehmigungen erteilt worden. Fünf Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, die mit dem Betrieb von Drohnen zu tun hatten, habe es bisher in 2016 gegeben. Um eins in die Wege zu leiten, muss allerdings feststehen, wer den Kopter lenkt - und da liegt die Drohne für verärgerte Anwohner wie Spranger im Pfeffer.

"Bürger können Anzeige beim Ordnungsamt oder der Polizeidienststelle stellen", erläutert Felber. "Wenn der Steuerer mit ladungsfähigen Angaben aber nicht bekannt ist und auch keine Beweise vorgelegt werden können, dürfte dem wenig Erfolg beschieden sein." Deshalb sollen Drohnen künftig gekennzeichnet werden, damit Besitzer festgestellt werden können. So sieht es ein Entwurf aus dem Bundesverkehrsministerium vor. Die Straßberger müssen also wohl noch abwarten, wenn sie ihre Privatsphäre vor dem fremden Piloten schützen wollen.