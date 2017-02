Audi-Fahrer mit mehr als 100 km/h in Rosenbach gestoppt

erschienen am 13.02.2017



Rosenbach. Ein Audi ist am Samstag mit 104 Kilometern pro Stunde innerorts auf der B 282 im Rosenbacher Ortsteil Oberpirk geblitzt worden. Der Fahrer muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

Nach Polizeinangaben wurden während der fünfstündigen Kontrolle 1043 Fahrzeuge erfasst. Davon überschritten 54 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. (fp)