Auto prallt gegen Baum - drei Schwerverletzte

erschienen am 18.11.2016



Plauen. Bei einem Unfall auf der Kreuzung B 92/Kemmlerstraße haben Donnerstagnacht drei Autoinsassen schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer auf der B 92 einer Kontrolle durch den Zoll unterzogen werden. Der Mann flüchtete daraufhin mit seinem Wagen in Richtung Plauen, verlor aber an der Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge streifte der Peugeot ein Trafohaus und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Die Insassen wurden dabei eingeklemmt.

Warum sich der Mann der Kontrolle entzog, ist derzeit noch unklar. An dem Auto entstand Totalschaden. Die B 92 war für fast drei Stunden voll gesperrt. (fp)