Autozulieferer baut seinen Standort in Plauen kräftig aus

Die Schweizer-Group errichtet mit einem Millionenaufwand neue Hallen. Das Unternehmen ist äußerst erfolgreich - und trotzdem kaum bekannt.

Von Gunter Niehus

erschienen am 23.05.2017



Plauen. Langweilig wird die Arbeit von Michael Gläß in rund zwei Monaten sicherlich nicht werden. Aber deutlich entspannter. Ab dann steht dem Logistik-Leiter der Schweizer Group Plauen GmbH eine neue Lagerhalle zur Verfügung, die zurzeit auf dem Firmengelände an der Plauener Schenkendorfstraße aus dem Boden wächst. "Im Augenblick müssen viele Teile vor der Produktion schon mal zwei, drei Mal von links nach rechts gefahren werden, wo halt gerade Platz ist", sagt Gläß. "Kriegen wir alles hin, hält aber schon manchmal auf."

Knapp 23 Millionen Euro Umsatz hat das Werk 2016 erwirtschaftet - Tendenz steigend. Die Geschäfte laufen gut. So gut, dass Platz in den Hallen mittlerweile eben Mangelware geworden ist. Wo vor einigen Monaten noch das Lager untergebracht war, werden jetzt Motorteile für VW gefertigt. Um die Logistik zu vereinfachen, investiert das Unternehmen eine Million Euro in die neue, 900 Quadratmeter große Lagerhalle. Dort ist dann nicht nur genug Platz für die Alurohteile, die täglich angeliefert werden. An der neuen, überdachten Lade-Rampe können die Mitarbeiter sie auch bedeutend entspannter aus den Lastern herausheben.

Dies ist wichtig, denn die Zahl der Lkw wird künftig eher noch zunehmen. Die neue Lagerhalle ist nämlich nicht die letzte Investition des Unternehmens in den Standort Plauen. "Nächstes Jahr bauen wir eine neue Produktionshalle", kündigt Werkleiter René Todtermuschke an. In diese investiert der Mutterkonzern mit Sitz in Hattenhofen (Baden-Württemberg) rund 2,5 Millionen Euro. Dazu kommen noch einmal fünf Millionen Euro für Maschinen und Anlagen.

Und das soll dann immer noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. "Die nächsten Erweiterungen sind zumindest schon mal angedacht", so Todtermuschke. Die Produktion von Zylinderkopfhauben, Lagerrahmen und anderen Aluteilen für die Automobilindustrie wird sehr langfristig geplant. Das wiederum gibt den Automobilkonzernen Planungssicherheit - und Zulieferern wie der Schweizer Group ebenfalls. Die Millioneninvestitionen stehen also auf einer soliden finanziellen Grundlage.

Ein bisschen schwieriger ist da schon die Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Die Qualitätsanforderungen sind extrem hoch, die Werkteile müssen auf den tausendstel Millimeter genau passen. Rund 180 Frauen und Männer arbeiten jetzt schon in dem Werk. Diese Zahl soll auf bis zu 200 steigen. Damit gehört das Unternehmen in Plauen eigentlich zu den Spitzenreitern. "Trotzdem sind wir in der Bevölkerung noch nicht wirklich präsent", sagt der Werkleiter. Der Betrieb liegt quasi "versteckt" an der Schenkendorfstraße, sprich: Man fährt eher selten einfach mal so dran vorbei. Und von der Autobahn aus sieht man das Logo nicht schon von weitem leuchten. Dennoch ist sich René Todtermuschke sicher, dass die weitere Expansion nicht am Personalmangel scheitern wird: "Bis jetzt haben wir unsere Leute noch immer gefunden", sagt er.