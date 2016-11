B92 wird nächstes Jahr saniert: Noch Rätselraten um Umleitung

2017 und 2018 rücken zwischen Plamag und Plauen-Park die Arbeiter an. Sie bauen auch einen Radweg. An dessen Verlauf regt sich nun Kritik.

Von Gunter Niehus

erschienen am 10.11.2016



Plauen. Es wird das wohl größte Plauener Straßenbauprojekt der beiden kommenden Jahre: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) baut die Bundesstraße 92 am nördlichen Stadtrand von Plauen auf 650 Metern komplett neu. In der jüngsten Sitzung des Stadtbau- und Umweltausschusses ist das 1,9Millionen Euro teure Projekt das erste Mal öffentlich vorgestellt worden.

Dabei geht's um den Abschnitt zwischen Plamag und dem Abzweig zum Einkaufszentrum Plauen-Park. "Es handelt sich um eine der wichtigesten Hauptschlagadern Plauens", hob ein Lasuv-Mitarbeiter die Bedeutung des Projekts hervor. "Deshalb kam eine Vollsperrung für uns nie in Frage. Mir würde auch gar keine Umleitung einfallen."

Los gehen soll es voraussichtlich im August 2017. Doch davon bekommen die Autofahrer vermutlich noch gar nichts mit. Denn als Erstes errichtet das Lasuv bei Kauschwitz zwei unterirdische Regenrückhaltebecken und 900 Meter Kanal bis zum Häßlichbach. Außerdem will das Amt bis zur Winterpause - von Dezember bis voraussichtlich Januar - die Baustellenumfahrungen vorbereiten, damit das Projekt im Frühjahr 2018 in die nächste Runde starten kann.

Diese bemerken die Autofahrer definitiv. Denn die Kreuzung der B92 mit der J.-C.-Dietrich-Straße wird dann komplett umgebaut und deshalb gesperrt. Die Umleitung soll nach jetziger Planung über den Parkplatz des ehemaligen Aldi-Markts und ein kleines Teilstück der alten Pausaer Straße führen. "Es laufen allerdings noch Gespräche mit einem der betroffenen Grundeigentümer", schränkt der Lasuv-Mitarbeiter ein. In Sack und Türen ist die Umleitung also noch nicht. Damit die J.-C.-Dietrich-Straße erreichbar bleibt, ist eine Behelfsstraße im Bereich der Straßenbahngleise geplant. Wenn die Kreuzung fertig ist, regelt dort eine Ampel den Verkehr. Bislang gibt es dort nur eine Fußgängerampel über die Bundesstraße.

Zwischen Kreuzung und Plauen-Park baut das Lasuv die Straße auf einer Breite von zehn Metern neu. Genau wie auch jetzt schon gibt es künftig eine Spur stadtein- und eine stadtauswärts. Da neben der Straße auf beiden Seiten genug Platz für Behelfsfahrspuren ist, kann der Verkehr in beiden Richtungen weiterfließen. Nur im Bereich der Einmündung Tannenhof ist es zu schmal. Wenn im Juli und August 2018 die letzten 150 Meter Straße zwischen dort und Plauen-Park gebaut werden, können die Autos nur in eine Richtung fahren. Dann regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Im Oktober 2018 soll alles fertig sein.

Bestandteil des Projekts ist auch der Bau eines Fuß- und Radwegs. An dessen Verlauf entzündete sich im Ausschuss scharfe Kritik. Denn er beginnt stadtauswärts auf der rechten Seite, kreuzt dann aber im Bereich Plauen-Park die B92. "Wer mit dem Rad von Plauen nach Syrau fährt, muss immer wieder die Bundesstraße queren", bemängelte Rico Kusche (FDP/Initiative Plauen). "Das kann nicht sinnvoll sein." Der Lasuv-Mitarbeiter gab ihm vom Prinzip her Recht. "Das lässt sich hier aber leider nicht ändern."