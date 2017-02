Bahnhofstraße ist hartes Pflaster für Behinderte

Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte - für beide ist Plauens Boulevard schwer zu bewältigen. Mit Geld lassen sich viele Hindernisse beseitigen. Das größte aber nicht.

Von Gunter Niehus

erschienen am 21.02.2017



Plauen. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Sie fängt bei eingesunkenen Pflastersteinen an und hört bei der falschen Farbe von Baumeinfassungenen nicht auf. Plauens Bahnhofstraße ist in ihrer jetzigen Gestaltung äußerst behindertenunfreundlich. Zu dieser Einschätzung kommt die Stadtverwaltung selbst: Sie teilte Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung von Plauens Boulevard jetzt dem Stadtbau- und Umweltausschuss des Stadtrates mit.

Die Linksfraktion hatte das Thema aufgeworfen und die Verwaltung aufgefordert, dazu einen Überblick vorzulegen. Das taten die Rathausmitarbeiter auch. Sie gingen dabei sogar mehr in die Tiefe, als das die Partei erwartet hatte. "Wir waren sowieso an dem Thema dran", sagte Tiefbauleiter Steffen Ullmann. Man hatte ohnehin eine detaillierte Untersuchung gestartet.

Diese brachte an den Tag, dass die Bahnhofstraße für Behinderte ein nur schwer zu bewältigendes Pflaster darstellt. Das größte Problem ist jenes, bei dem die kleinste Chance besteht, es beseitigen zu können: das Gefälle von acht Prozent. "Da ist es natürlich sehr schwierig, Barrierefreiheit herzustellen", so Ullmann. Schwierig wohl im Sinne von unmöglich.

Bei den anderen Kritikpunkten wäre dies schon eher machbar. So ist die Straße in den 1970er Jahren mit wechselnden Belägen gestaltet worden. Durch diese sei es für Gehbehinderte eine Herausforderung, sich auf ständig wechselnden Untergrund einzustellen. Dazu senken sich viele Pflastersteine ab und sorgen für Vertiefungen. Im Bereich der Gully-Deckel ist dies besonders gravierend.

Doch nicht nur Rollstuhlfahrer und Personen, die schlecht zu Fuß sind, tun sich auf der Bahnhofstraße schwer. Sehbehinderte sind ebenfalls betroffen. Normalerweise, so Ullmann, müssten die Steine, die als Einfassung für die Bäume dienen, in einem anderen Farbton gehalten sein als der Rest des Pflasters. Diese Kontraste erleichtern es Menschen mit verringerter Sehkraft, sich zurechtzufinden.

Mit einigen kleinen Maßnahmen, so der Rathaus-Mitarbeiter, sei auf der Bahnhofstraße wenig für die Behinderten zu gewinnen. "Spürbare Verbesserungen wären nur bei einem grundhaften Ausbau möglich", so Ullmann. Doch dies steht im Augenblick nicht auf dem Programm. "Das ist nur mittel- bis langfristig machbar", sagte Baubürgermeister Levente Sárközy. Dies sah die Linkspartei, die die Behindertengerechtigkeit des Boulevards geprüft haben wollte, nicht anders. Linken-Stadtrat Klaus Jäger: "Ein grundhafter Ausbau ist finanziell nicht machbar."