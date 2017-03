Bedrohlicher Schornstein löst Alarm aus

Ein Kindergarten und Büros wurden gesperrt, die Nachbarn ins Hotel geschickt. Beim Abriss alter Fabrikhallen in der Elsteraue gab es Probleme. Die waren hausgemacht. Heute öffnet auch die Kita "Sonnenblume" wieder.

Von Manuela Müller und Ellen Liebner (Fotos)

erschienen am 02.03.2017



Plauen. Am späten Dienstagabend begann in Plauen ein Krisenstab zu agieren. Kindergärtnerinnen telefonierten mit den Eltern der "Sonnenblumen"-Kinder und sagten ihnen, dass die Kita vorerst gesperrt bleibe. Sicherheitsleute errichteten Straßensperren in der Elsteraue. Sie klingelten Bewohner eines Mietshauses heraus und schickten sie über Nacht ins Hotel. Ordnungsamtsmitarbeiter schoben Wache an den Absperrungen. Sie passten dabei auf, dass niemand über die Barrieren klettert.

Grund war die Angst um einen alten Schornstein. Die 55 Meter hohe Esse steht neben dem Elsterauen-Kindergarten. Sie könnte umstürzen, fürchteten Bauexperten. Auch ein Prüfstatiker konnte das zunächst nicht entkräften. Entwarnung gab er erst gestern Mittag. Der Schlot sei standsicher. Statische Bedenken gebe es derzeit keine. Die Kinder dürfen ab heute wieder in den Kindergarten. Das hat Plauens Baubürgermeister Levente Sárközy gestern auf einer Pressekonferenz den Medien verkündet.

Die Probleme waren aus Sicht der Stadt-Spitze hausgemacht. Eine Abrissfirma, die zurzeit auf dem Gelände arbeitet, habe sich nicht an die Vorgaben der Bauüberwachung gehalten. "Wenn unsere Bauaufsicht Bedenken äußert, dann müssen wir reagieren", sagte Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP).

Seit Beginn des Jahres laufen Abbrucharbeiten an der Hempelschen Fabrik. Teile des alten Textilbetriebes verschwinden. Dazu gehört auch der Schornstein. Die Baufirma habe vergangene Woche dessen Abriss vorbereitet. Die Arbeiter vergrößerten dabei das Reinigungsloch am Fuße der Esse, so Sárközy. Bei einer Baustellenbegehung hätten Ingenieure am Montag das Loch gesehen und Alarm geschlagen. Die hinzugerufene Bauaufsichtsbehörde habe ein sofortiges Statik-Gutachten von dem Unternehmen gefordert, doch die Firma habe so schnell keinen Statiker finden können. Das sei erst der Stadtverwaltung gelungen, und zwar am Dienstag. Die Prüfung dauerte mehrere Stunden.

Am Mittwochmittag erklärte der Experte die Problem-Esse als standsicher - zumindest für die nächsten Tage. Ab Montag kommender Woche soll sie wie geplant abgerissen werden. Sárközy reagierte erleichtert. Dass die Sperrung sein musste, bezweifelt er nicht: "Wir konnten die Sicherheit nicht gewährleisten. Nebenan steht ein Kindergarten!"

Von der Baufirma werde die Stadt Schadensersatz fordern. "Aber die Kosten dürften sich in Grenzen halten", sagt der Baubürgermeister. Das Unternehmen habe das Reinigungsloch am Schornstein vergrößert, um den Abbruch nächste Woche zu beschleunigen. Denn die Arbeiter kappen den Schlot Stein für Stein von oben. Sie stehen dabei auf einer Hebebühne und werfen die Ziegel in die Esse. Aus dem Loch unten entfernen sie die Steine und entsorgen sie. Ein mühsamer Akt, der eineinhalb bis zwei Wochen dauern soll. "Eine Sprengung wäre zu gefährlich", sagte Sárközy.

Die "Sonnenblumen"-Kinder müssen an den ersten Abriss-Tagen drinnen spielen oder spazierengehen. Ihren Garten sperren die Behörden am Montag vorsorglich.

Die Abbrucharbeiten rund um die Hempelsche Fabrik gehören zum Millionenprojekt Elsteraue. Bis 2020 soll das Gebiet unterhalb der Plauener Altstadt zum Vorzeige-Viertel werden. Kreative, Existenzgründer und die Erlebniswelt "Plauener Spitze" sollen dort Platz finden.

Der 55-Meter-Schornstein ist das letzte Überbleibsel eines Heizhauses aus den 1970er-Jahren. Das gehörte zur Textilveredlung der "Plauener Spitze", die bis 1990 in Betrieb war. Denkmalschutz hat es für die Esse nicht gegeben.