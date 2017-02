Begrüßungsgeschenk statt Babygeld

126 Millionen Euro gibt die Stadt Plauen in diesem Jahr aus. Um eine Ausgabe, die 0,02 Prozent davon ausmacht, haben die Stadträte in ihrer Haushaltsdebatte am längsten gestritten.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 02.02.2017



Plauen. Zu den großen Investitionen der Stadt Plauen in diesem Jahr gehören Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Industriegebietes Oberlosa, ein Anbau an das Lessing-Gymnasium, die weitere Sanierung der Lindgrenschule sowie der Bau von Falkensteiner und Annenstraße. Das geht aus dem Etat hervor, den der Stadtrat am Dienstag mehrheitlich beschlossen hat. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für rund zwei Millionen Euro nimmt das Rathaus neue Kredite auf.

Insgesamt gibt die Stadt in diesem Jahr mehr als 126 Millionen Euro für Investitionen und Personal sowie das Betreiben ihrer Einrichtungen und den Unterhalt ihres Vermögens aus. Am längsten stritten die Stadträte in der Mammutsitzung um einen Posten, der einen Anteil von 0,02 Prozent ausmacht: das Babygeld.

Dem mehrheitlichen Willen des Stadtrates entsprechend, wird es abgeschafft und durch ein aufgewertetes Begrüßungsgeschenk ersetzt. Die Entscheidung fiel mit 19 Ja-Stimmen von CDU, FDP und Initiative Plauen gegen 16 Nein von SPD, Linken und Grünen. Ausgangspunkt war der Vorschlag der Stadtverwaltung gewesen, das Babygeld von bisher 100 auf 50 Euro zu halbieren. Zuvor waren Linke und SPD/Grüne jeweils mit eigenen Anträgen dazu gescheitert. Die SPD hatte eine Umschichtung zu Gunsten der Arbeit von künftig zwei statt bisher einer Familienhebamme erreichen wollen. Die Linke wollte das Babygeld in voller Höhe weiterzahlen lassen, bis Klarheit über ein neues Konzept herrscht.

Während der fast sechsstündigen Haushaltsdebatte setzte sich auch die Fraktion FDP/Initiative Plauen mit einem Antrag durch, Geld für touristisches Marketing der Stadt um 12.000 auf 30.000 Euro zu erhöhen. Über die endgültige Freigabe der Mittel entscheidet der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing nach Vorlage konkreter Aktivitäten.

Keine Mehrheit fand dagegen die Forderung von SPD/Grüne, das Ordnungsamt mit zwei zusätzlichen Stellen aufzustocken. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) informierte, dass zunächst bisher vier unbesetzte Stellen ab 1. März wieder besetzt sind. Die zum Teil befristeten Verträge seien unterzeichnet.