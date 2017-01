Beschwingter Start ins neue Jahr: Plauen investiert wie lange nicht

Die Stadt Plauen steckt in den nächsten zwei Jahren mehrere Millionen Euro in die Entwicklung von Schulen, Schlossberg und Elsteraue. Auch um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist dem Oberbürgermeister nicht bange.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 04.01.2017



Plauen. Das Industriegebiet Oberlosa wird für rund 11 Millionen Euro erweitert und erschlossen. Das hat Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) gestern in seinem Neujahrsempfang vor rund 300 Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie dem gesellschaftlichen Leben der Spitzenstadt angekündigt. Der zum Jahresauftakt traditionelle Empfang fand bei der Sternquell-Brauerei im Gewerbegebiet Neuensalz statt.

Mehr als 20 Unternehmen mit mehr als 700 Beschäftigten haben sich in Neuensalz angesiedelt. Die letzten freien Flächen seien an die Firmen Hydrauflex und Holz-Wurzbacher für Erweiterungen verkauft. In Oberlosa seien ebenfalls bereits Erweiterungen - zum Beispiel bei der Rubinmühle - angekündigt, so Oberdorfer. Für die Plamag zeichne sich mit dem Kauf durch eine Sparte des Kraus-Maffei-Konzerns eine "erfolgversprechende Lösung" ab, die mittelfristig Stabilität und auch wieder Wachstum verspreche.

In seiner knapp 25-minütigen Neujahrsansprache richtete der OB den Blick immer wieder nach vorn. Fünf weitere ausgewählte Momente aus dem Neujahrsempfang.

Der Ausblick: Die Stadt Plauen steht in den nächsten zwei Jahren vor Investitionen in Höhe mehrerer Millionen Euro. Namentlich zählte der OB auf: Anbau von Aula und Mensa an das Diesterweg-Gymnasiums, Anbau von Klassenräumen an das Lessing-Gymnasium, Umzug der Dittes-Grundschule an die Seminarstraße, Breitbanderschließung in allen Ortsteilen, Rathaussanierung, Schlossberg mit Berufsakademie und Schlossterrassen, Sanierung des Weisbachschen Hauses, Umgestaltung der Elsteraue mit Hempelscher Fabrik, Kita-Bau und offenem Zugang zur Elster.

Der Überraschungs-Auftritt: Obwohl nicht offiziell auf dem Programm stehend, erhielt Unternehmer Bernd Märtner kurzerhand Rederecht eingeräumt. Der OB: "Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich kann ihm keinen Wunsch abschlagen." Märtner bat als Vorstand der 2012 ins Leben gerufenen Bürgerstiftung Plauen um Spenden und Zustiftungen: "Die Bürgerstiftung ist das klassische Element Plauener Bürgersinns. Alles, was früher hier entstanden ist, haben sich Plauener selbst geschaffen."

Den größten Lacher hatte der OB auf seiner Seite, als er gestand, am Neujahrstag auf der Oelsnitzer Straße stadteinwärts vom Blitzer erwischt worden zu sein. "Wie kann man so dämlich sein, wenn man sie selbst aufgestellt hat", habe er sich geärgert - und sich dann mehr Gelassenheit befohlen: "Überweise es gern! Jede Einnahme der Stadtkasse dient einem guten Zweck." Andere Sünder sollten es auch so sehen, wünschte der OB.

Der Gastgeber: Sternquell-Geschäftsführer Jörg Sachse hieß die Gäste am neuen Brauereistandort Neuensalz willkommen, ließ die Investitionen Revue passieren und lud zur Besichtigung ein. Gäste erhielten zum Abschied ein Probeset des Bürgerbräu und einen Sternquell-Kalender. Für musikalische Unterhaltung sorgten Schüler des Vogtlandkonservatoriums Clara Wieck.

Kecke Sprüche: Um einige kecke Sprüche war Oberdorfer auch dieses Jahr nicht verlegen. Dass sich Landrat Rolf Keil (CDU) krank gemeldet hatte, kommentierte der OB angesichts des Umzugs der Kreisbehörde in die neue Zentrale mit dem Satz "Wahrscheinlich waren die Umzugskartons zu schwer." Zu den Gästen, die zwischen aufgestellten Stehtischen verharrten, sagte er: "Ich weiß, dass Vogtländer beratungsresistent sind, trotzdem noch mal die Aufforderung: Mich stört es nicht, wenn Sie nach vorn kommen."