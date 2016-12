Betrunkene legen Schild auf Straße und greifen Autofahrer an

erschienen am 29.12.2016



Weischlitz. Mehrere Anzeigen haben ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger seit Mittwoch am Hals. Sie müssen sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Diebstahls verantworten.

Wie die Polizei mitteilte, stehen die Männer im Verdacht, am Mittwochwochabend gegen 21 Uhr ein Verkehrsschild auf die Taltitzer Straße in Weischlitz gelegt zu haben, über das ein 28-Jähriger mit seinem Audi gefahren ist. Der Audi-Fahrer bemerkte das Duo in der Nähe und bat sie als Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Als sich die Männer jedoch vom Ort des Geschehens entfernen wollten, kam es zunächst zu einem Wortgefecht. Dann schlug der 24-Jährige unvermittelt auf den 28-Jährigen ein. Der konnte sich zwar zur Wehr setzen und so die Attacke beenden. Nach einer gewissen Zeit ging jedoch der 24-Jährige erneut auf den 28-Jährigen los und verletzte ihn diesmal mit einer Bierdose.

Die eintreffende Polizei fand in der Nähe einen Rucksack, der einem der beiden Männer gehört. In diesem befanden sich zwei Leitpfosten, die zuvor entwendet worden waren. Die beiden waren zudem mit 2,24 und 1,9 Promille Atemalkoholkonzentration stark betrunken. (fp)