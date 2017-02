Betrunkener verursacht Unfall und wehrt sich gegen Polizei - drei Verletzte

erschienen am 10.02.2017



Plauen. Ein Betrunkener hat am Donnerstagnachmittag auf der Martin-Luther-Straße in Plauen einen Unfall verursacht und in dem Zusammenhang drei Personen leicht verletzt. Laut Polizei wollte der 38-Jährige mit seinem Kleintransporter VW zunächst verbotswidrig in die Schenkendorfstraße abbiegen. Dafür hielt er zunächst an, gab dann aber plötzlich Gas und versuchte, in Höhe der Karolastraße zu wenden. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 55-Jährigen zusammen, woraufhin beide Fahrzeuge gegen den Opel eines 35-Jährigen prallten. Die Audi-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die beiden im VW befindlichen Kinder im Alter von sieben und neun Jahren blieben unverletzt. Ein bei dem VW-Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Als sich der 38-Jährige massiv gegen eine Blutentnahme wehrte, verletzte er zudem zwei Polizeibeamte leicht. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. (fp)