Bombenfund in Plauen: Evakuierung am Dienstagfrüh

erschienen am 25.04.2017



Plauen. Erneut ist in Plauen eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Der Fund wurde am Montag bei Erkundungsarbeiten zur Erschließung des neuen Wohngebietes "An der Eiche" gemacht, wie die Stadt Plauen am späten Abend mitteilte. Dort stieß eine Firma auf eine 250-Kilo-Bombe.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschied, die Fundstelle über Nacht abzusperren und die Bombe heute zu entschärfen. "Es handelt sich um ein ziemlich dicht besiedeltes Gebiet. Im Umkreis von rund 400 bis 500 Metern muss evakuiert werden, ich gehe von rund 500 Anwohnern aus, die betroffen sind", sagte der Plauener Ordnungsamtschef Wolfgang Helbig. Der genaue Evakuierungsradius werde erst zur Lagebesprechung am Dienstagmorgen festgelegt. "Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden am Dienstag in den Morgenstunden bei den betroffenen Anwohnern klingeln und auch bei der Evakuierung unterstützen."

Helbig geht davon aus, dass folgende Bereiche evakuiert werden: Teile der Kemmlerstraße und Alter Oelsnitzer Straße, das bereots bestehende Wohngebiet "An der Eiche" - Rudolf-Friedrichs-Ring, die Gartenanlagen und Wohnhäuser am und um den Galgenberg sowie der oberste Block der Margarethe-Naumann-Straße.

Ab 8 Uhr sollen Polizisten, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz sein.

Bei dem Baugebiet handelt es sich nach Angaben der Stadt Plauen um eine Verdachtsfläche. Bei Untersuchungen wie am Montag werden Verdachtspunkte markiert, dann wird an diesen Punkten gegraben.

Erst im Mai war in Plauen eine Fünf-Zentner-Bombe entschärft worden. Der Blindgänger lag im Stadtteil Chrieschwitz unter einer Wiese in unmittelbarer Nähe zu einer Gasleitung. In den vergangenen 35 Jahren sind knapp 70 Bomben in Plauen geborgen worden. (fp)