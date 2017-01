Bruder von Heike Wunderlich verliert vor Gericht die Fassung

Wie schwer muss es für einen Mann sein, Woche für Woche dem mutmaßlichen Mörder seiner Schwester ins Gesicht zu blicken? Gestern eskalierte die Situation im Heike-Wunderlich-Prozess beinahe.

Von Gabi Thieme

erschienen am 11.01.2017



Zwickau/Plauen. Frank Wunderlich, 45 Jahre alt, wirkt so gefasst wie an den vorangegangenen vier Verhandlungstagen im Prozess um seine vor fast 30 Jahren in Plauen ermordete Schwester Heike. Doch gestern war er zusammen mit seinem älteren Bruder Günther nicht nur Nebenkläger, sondern auch Zeuge. Obwohl er erst drei Tage zuvor in Altensalz seinen Vater zur Grabe tragen musste, der ganz plötzlich am 2. Januar verstorben war, will er im Prozess aussagen. Von dem mutmaßlichen Mörder trennen ihn nur wenige Meter. Regungslos schauen sich beide Männer in die Augen.

Frank Wunderlich war gerade einmal 15 Jahre alt, als seine 18-jährige Schwester am 9. April 1987 offenbar von Helmut S. getötet wurde. Der gebürtige Zwickauer arbeitete damals als Kranfahrer in Plauen. 29 Jahre hatten die Ermittler keine konkreten Hinweise auf ihn als Täter. Nun sitzt er seit 12. Dezember auf der Anklagebank: im Schwurgerichtssaal des Zwickauer Landgerichts - wegen Mordes. Überführt durch eine DNA-Spur an der Unterwäsche des Opfers, mit der die Plauenerin stranguliert wurde.

Eine knappe Stunde lang beantwortet Frank Wunderlich ruhig und scheinbar gefasst die Fragen des Gerichts zu seiner Schwester, ihrem Lebensumfeld und ihrem Lebensstil. "Sie war ein junger Mensch, der was erleben wollte. Aber von sich aus suchte sie keine Kontakte, auch nicht zu Männern. Sie hatte eher Probleme, auf andere zuzugehen", sagt er. Wenn sie wirklich einmal nicht zuhause übernachtete, habe sie vorher Bescheid gesagt. Die Familie habe sich nie um sie sorgen müssen. Nicht einmal an jenem 9. April 1987, als sie nicht heim kam. Die Familie hätte gewusst, dass sie den Abend bei einer Freundin in Plauen verbringen wollte, kannte aber weder deren Namen noch die Adresse. "Wir dachten, sie wird wohl bei ihr geblieben sein und gingen schließlich gegen Mitternacht alle zu Bett."

Erst als sie am nächsten Morgen immer noch nicht da war, habe der Vater eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Als ihn der Vater dann nachmittags mit dem Auto von der Schule abholte und sie viel Polizei an jener Stelle sahen, an der Heike Wunderlich gefunden wurde, habe sie ein ungutes Gefühl beschlichen. "Man forderte uns auf weiterzufahren. Aber uns war schon klar, hier musste etwas Schlimmes passiert sein", erzählte der Bruder gestern. Erst in der Folgenacht sei die Polizei gekommen und habe ihnen gesagt, dass Heike getötet wurde. Auf die Frage des Richters, ob die Schwester ein heimliches Verhältnis zu einem Mann gehabt haben könnte, sagte Frank Wunderlich: "Ich wüsste nicht, warum. Sie hätte es mir bestimmt erzählt."

Als die Zeugenvernehmung abgeschlossen ist, bittet Frank Wunderlich den Richter noch einmal ums Wort. Dann sprudeln die Sätze wie ein Wasserfall aus ihm heraus: "Dieser Mann war 30 Jahre lang ein Schauspieler. Man kann auch jetzt nicht erwarten, dass er die Tat zugibt. Auch dem Gutachter wird er etwas vorspielen und vortäuschen."

Einen Tonfall schärfer folgen die Sätze: "Deine Gesundheit ist uns egal. Wir spucken auf dich!" Der Richter hat Mühe, den Zeugen zu bremsen, schließlich schreitet auch dessen Anwalt beruhigend ein.

