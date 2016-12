Chef abgesetzt: Existenzangst beim jungen Narva-Erben Vosla

Ein Schock geht durch die frühere Narva. Ihr Finanzinvestor hat den Geschäftsführer entlassen. Gewerkschafter fürchten dramatische Zeiten.

Von Manuela Müller

erschienen am 17.12.2016



Plauen. Die Betriebsrat nennt ihn "Herrn Vosla" und spricht von Fassungslosigkeit. Zur Betriebsversammlung vor wenigen Tagen kleideten sich die 350 Mitarbeiter schwarz, weil Geschäftsführer Gerhard Liebscher gehen muss.

Noch bis Weihnachten wird Liebscher in der Speziallampen-Firma arbeiten. Der Finanzinvestor Bavaria, Geldgeber der Vosla, hat sich von ihm getrennt. Liebscher, 61, hatte die frühere Narva vor vier Jahren vor dem Aus gerettet. Damals war der Philips-Konzern Eigentümer und wollte das Werk schließen.

Erneut fürchten Belegschaft und Gewerkschafter dramatische Zeiten. Man wisse nicht, was auf das Unternehmen zukommt, so IG-Metall-Bevollmächtigter Thomas Knabel: "Wenn so jemand von Bord geht, sind das berechtigte Sorgen." Der Vorstand der Bavaria Industries hat auf eine schriftliche Anfrage der "Freien Presse" zu den Hintergründen bislang nicht reagiert. Als neuen Geschäftsführer hat der Finanzgeber vergangene Woche den Münchener Unternehmensberater Michael Waubke eingesetzt. Er unterhält Büros in drei Städten.

Die Entscheidung Mitte vergangener Woche soll auch für Liebscher überraschend gewesen sein. Die Vosla schrieb seit ihrer Gründung 2012 schwarze Zahlen. Das Unternehmen produziert unter anderem Halogen-Scheinwerfer für Philips und entwickelt Speziallampen.

Als sie vor zwei Jahren die Glühbirne mit LED-Glühfäden neu erfand, erhielt die Vosla den internationalen Designpreis "Red Dot". Ziel war es, langfristig den Sprung in die LED-Sparte zu schaffen. Das gilt als notwendig, weil die Halogenproduktion nicht dauerhaft das Auskommen sichern werde. "An diesen Konzepten wurde gearbeitet", sagt Knabel. Auch auf dem Gebiet der selbst entwickelten Speziallampen wollte die Firma unter Liebscher stark wachsen.

Als Philips das Werk vor Jahren schließen wollte, holte Liebscher als letzte Rettung die Bavaria ins Boot. Die börsennotierte Industrieholding kauft mittelständische Unternehmen, um ihre Gewinne zu optimieren und sie zu verkaufen. Dieser Kauf bewahrte den Traditionsbetrieb vorm Aus. Die "Glühlampe" ist fast 70 Jahre alt und zählt zu den bekanntesten Unternehmen Plauens.

Betriebsratsvorsitzender Andreas Rother verschickte gestern einen offenen Brief an die Medien, in dem die Belegschaft Liebscher "auf Wiedersehen" sagt. Zwölf Jahre war er der Kopf des Werkes.