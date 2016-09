Comic-Zeichnerin Haifisch bekommt e.o. plauen-FÃ¶rderpreis

Comic-Zeichnerin Haifisch bekommt e.o. plauen-Förderpreis

Plauen (dpa/sn) - Der mit 2500 Euro dotierte e.o. plauen-Förderpreis der Stadt Plauen geht in diesem Jahr an die Comic-Zeichnerin Anna Haifisch aus Leipzig. Zur Auszeichnung gehört eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin, die vom 17. September bis zum 16. Oktober im Vogtlandmuseum zu sehen ist, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Der Preis selbst wird am Vorabend bei einer Festveranstaltung verliehen.

Mit der Vergabe des e.o. plauen-Förderpreises möchte die vogtländische Stadt Leben, Werk und Wirken des Zeichners Erich Ohser alias e.o. plauen (1903-1944) im Gedächtnis bewahren. Der Künstler hatte mit seinen Bildergeschichten von Vater und Sohn Bekanntheit erlangt. Der Förderpreis ist für Nachwuchskünstler gedacht, die die künstlerischen Traditionen Ohsers fortsetzen und wird alle drei Jahre von Plauen und der e.o. plauen-Gesellschaft vergeben.

Haifisch, Jahrgang 1986, studierte in ihrer Heimatstadt Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst das Fach Illustration. 2013 gründete sie mit Freunden das Comic- und Grafikfestival «The Millionaires Club», das zur Leipziger Buchmesse stattfindet. 2015 erschien ihr erstes Buch «Von Spatz» in Deutschland und Frankreich. Der e.o. plauen-Förderpreis wurde bisher sieben Mal vergeben, zuletzt 2013 an die Leipzigerin Renate Wacker.