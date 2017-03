Crystal: Im Vogtland ist das Problem sachsenweit am größten

Auf die Kritik des Plauener OB an Sachsens Drogenprävention antwortet das Sozialministerium ausweichend. Drogensucht zu verhindern sei Aufgabe der Kommunen.

Von Manuela müller

erschienen am 09.03.2017



Plauen. So viele Crystal-Abhängige wie im Vogtland gibt es in keinem anderen sächsischen Landkreis. Das geht aus dem Suchtbericht hervor. Die Analyse bezieht sich auf Klientenzahlen in der Suchtkrankenhilfe im Freistaat. Daraus lasse sich ableiten, wie stark die Droge in einer Region verbreitet ist. Nirgendwo anders in Sachsen sitzen so viele Crystal-Konsumenten in den Suchtberatungsstellen wie im Vogtland.

Die Region rund um Plauen dürfte bundesweit zu den Spitzenreitern gehören. Denn im gesamtdeutschen Vergleich gibt es in den sächsischen Suchtberatungsstellen die meisten Crystal-Klienten, geht aus dem Suchtbericht hervor.

Auf 100.000 Einwohner kamen im Vogtland 183 Crystal-Abhängige, die Hilfe suchen. Der Sachsen-Durchschnitt liegt bei 123. Die Zahlen stammen von 2015, da ein aktueller Bericht noch nicht vorliegt.

"Wir sind uns bewusst, dass die Situation dramatisch ist", sagt Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP). Er hatte vergangene Woche einen Brandbrief an Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) geschrieben. Darin kritisiert er die Anti-Drogen-Arbeit im Freistaat und bittet um Unterstützung einer privaten Kampagne aus Tschechien. Die setzt einen ausgebauten Zug ein, der mit drastischen Bildern Folgen des Drogenkonsums zeigt. Oberdorfer regte an, diesen Zug in Sachsen häufiger zu nutzen.

Auf den Hilferuf aus Plauen reagiert das Ministerium ausweichend. Suchtberatung und Prävention ist Aufgabe der Kommunen, so Sprecherin Annett Hofmann auf Nachfrage der "Freien Presse". Das heißt, die Städte müssen sich selbst um die Probleme kümmern. Der Freistaat unterstütze sie aber unter anderem damit, dass er Beratungsstellen mitfinanziert und Präventionsprojekte bezuschusst. Dieses Jahr wird das Land dafür 7,3 Millionen Euro ausgeben, so die Sprecherin. Die Anregung des OB, analog des Anti-Drogen-Zuges ein sächsisches Projekt zu entwickeln, sei zu prüfen.

Kommunen, die den Zug einsetzen wollen, können beim Freistaat Fördergeld dafür beantragen. Bedingung sei es, das Ganze mit den Schülern vorzubereiten und zu analysieren. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen selbst entscheiden, wie sie ihre Drogenprävention betreiben. Die vom Land finanzierten Präventionsbüros hätten dazu verschiedene Angebote.

Um den Crystal-Konsum einzudämmen, hat die Landesregierung einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt. Im Kern geht es um Prävention, ums schnelle Behandeln von Konsumenten und um verstärkte Polizeikontrollen, um den illegalen Handel zu bremsen. Dabei würden die hiesigen Behörden eng mit Tschechien zusammenarbeiten.

"Hier haben wir keine exorbitante Steigerung." So hatte der neue Zwickauer Polizeipräsident im Herbst in einem "Freie Presse"-Interview die Frage beantwortet, wie groß das Problem der Drogenkriminalität sei. Reiner Seidlitz ist Chef der Polizeidirektion Zwickau und damit auch für das Vogtland zuständig. Fakt ist, dass sich die Zahl derer, die in Suchtberatungsstellen Hilfe gesucht haben, von 2014 zu 2015 kaum verändert hat. Fakt ist aber auch, dass fast dreimal so viele Crystal-Konsumenten zu den Beratern kamen wie fünf Jahre zuvor.