Da hört der Spaß auf: Rentner nörgeln über närrische Nachbarn

Die Faschingszeit sorgt nicht überall für gute Stimmung. In einem Plauener Wohnhaus ärgern sich Mieter über ihre neuen Nachbarn. Das sind Narren - ein ganzer Verein.

Von Manuela Müller

erschienen am 15.02.2017



Plauen. Das Haus, um das es geht, steht an der Burgstraße. Im Erdgeschoss Gewerbe, darüber Wohnungen. Viele Bewohner sind Rentner, manche von ihnen gebrechlich. Unten stand ein Laden leer, und um den gibt's gerade Ärger. Der Wemaer Karneval Club WKC ist dort eingezogen. Der hat sich den Laden gekauft und ein Nest hineingebaut, ein Vereinsheim.

"Ich war schon so weit, dass ich die Leute verklagen wollte", sagt Hartmut Wolf. Die neuen Nachbarn seien zu laut. Mit seiner Ehefrau wohnt er im dritten Stock. Doch das Haus sei so hellhörig, dass sie die Faschingsleute im Erdgeschoss hören, wenn sie auf ihrem Sofa sitzen. Eine Nachbarin habe fast Tränen in den Augen gehabt, als er mit ihr darüber geredet habe. Aber die Wolfs seien die einzigen, die sich trauten, etwas zu unternehmen.

Hartmut Wolf rief die Polizei, beschwerte sich bei der Hausverwaltung und beim Faschingspräsidenten. Die Polizei sei erst nach zwei Stunden gekommen, die Hausverwaltung lud die Wohnungseigentümer zur Versammlung ein, der Faschingspräsident bat um Verständnis: "Wir mussten viel umbauen", sagt Uwe Apel, der WKC-Chef. Er sagt, dass sich sein Verein an die Ruhezeiten halte. Mittags sei Pause, und an den Wochenenden ebenfalls ab Samstag um zwölf.

Hartmut Wolf sagt das Gegenteil: "Wir sind nicht pingelig und waren früher selbst bei jedem Fasching. Jetzt haben wir den ganzen Tag Krach." Schluss mit lustig. "Können solche Narren nicht in ein Gewerbegebiet ziehen?", fragt er.

Die Wemaer Karnevalisten haben gerade den Höhepunkt ihres Jahres hinter sich. Am Samstag feierten sie die 55. Session ihres Vereins und zeigten, dass sie Humor haben. Auch in den nächsten Tagen sind sie unterwegs im Auftrag der guten Stimmung. Denn Fasching wird nicht nur am Rhein gefeiert, sondern auch an der Weißen Elster. Der ganze Spaß ist mit Arbeit verbunden. Monatelang proben die Faschingsleute die Späßchen ein.

Er habe lange nach einem passenden Vereinsheim gesucht, sagt Uwe Apel: "Wir sind rumgezogen wie die Zigeuner, wenn wir uns treffen wollten." Das eigene Heim soll das Vereinsleben verbessern. Die Mitglieder basteln dort Requisiten, proben Kindertänze und Programmeinlagen. Proben, bei denen es lauter zugehe, etwa beim Männerballett, finden Apel zufolge anderswo statt.

Die Wolfs wollen ihren Hausfrieden wieder. Seit 17 Jahren wohnen sie in dem Haus, das nur ein paar Schritte von der Innenstadt entfernt steht. Die Nachbarschaft beschreiben sie als harmonisch. Als älterer Mensch habe man ein höheres Bedürfnis nach Ruhe.

Der WKC-Chef will das Problem ernst nehmen und erneut das Gespräch mit den Nachbarn suchen. Bisher kenne er nur die Beschwerden einer Familie. Sein Verein habe die Hausbewohner zur Silvesterfeier ins Vereinslokal eingeladen, als Zeichen des guten Willens. Gekommen sei keiner. Neulich an einem Sonntag war Hartmut Wolf wieder unten, weil ihn Musik störte. Die Wemaer drehten das Radio leiser.