Dachlawine verletzt Passantin

erschienen am 28.01.2017



Einen eiskalten Schrecken hat Helga Seiler aus Demeusel (Rosenbach) vor wenigen Tagen bekommen: Eine Schneelawine ist direkt vor dem neuen Landratsamt über ihrem Kopf abgegangen. Die Frau sei dabei verletzt worden. Sie habe an der Stelle verweilt, weil sie lesen wollte, was auf der neuen Tafel zur Geschichte des Hauses steht, berichtet Seiler "Freie Presse". In dem Moment hätten sich verharschter Schnee und Eis gelöst. Passanten schrien auf. "Ein Grab für ein Kleinkind" hätte das werden können, so die geschockte Vogtländerin.

In der Behörde hat das Geschehen Betroffenheit ausgelöst: "Der Vorfall tut uns außerordentlich leid", so die Reaktion von Sprecherin Kerstin Büttner. Das Dach der neuen Schaltzentrale des Vogtlandkreises ist dreifach mit Schneefanggittern ausgerüstet. Trotz dieses guten Vorsatzes falle bei Sonneneinstrahlung ab und an Schnee herunter. Die denkmalgeschützte Fassade verfüge über sehr viele Vorsprünge und gestalterische Elemente, auf denen sich ebenfalls Niederschlag ablagere."Wie wird man künftig damit umgehen?", fragt Seiler, die ihre Unfall-Versicherung informiert hat. Sie wundere sich, dass offenbar niemand ein derartiges Risiko einkalkuliert habe. Inzwischen warne man mit Hinweisschilden vor Dachlawinen am Eingangsbereich, so Büttner. Von der Kreisverwaltung sei zudem ein Winterdienst beauftragt worden.