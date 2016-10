Damit sich in Plauen kein Ghetto entwickelt

So viele Hartz-IV-Empfänger wie zwischen Lutherstraße und Schlossberg leben nirgendwo sonst in Plauen. Jetzt soll das Leben im Viertel verbessert werden.

Von Manuela Müller

erschienen am 25.10.2016



Plauen. Die Östliche Bahnhofsvorstadt gehört zu den Problemzonen Plauens. Viele Wohnungen stehen leer, Geschäfte haben aufgegeben. Die Mieten sind billig, grüne Ecken fehlen. Es gibt etliche Häuser, die saniert werden müssten. Jeder Vierte, der dort lebt, lebt in einfachsten Verhältnissen. Er bezieht Sozialgeld, vor allem Hartz IV. In ganz Plauen trifft das auf jeden Sechsten zu.

So sieht die Analyse des Viertels aus. Um zu verhindern, dass es zum Ghetto wird, hat das Rathaus eine Strategie entwickelt. Abseits großer Sanierungsprogramme soll etwas passieren, das den Bewohnern hilft. 5700 sind das, im Durchschnitt knapp 50 Jahre alt. Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe. Dafür gibt es im Europäischen Sozialfonds ein Programm namens "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung". Rund 900.000 Euro Fördergeld bekommt Plauen daraus.

Zum Viertel gehört die Hammerstraße als Eingangstor zur Stadt. "Dort muss sozial und investiv etwas passieren, damit es uns nicht abrutscht", sagt Kerstin Schicker, Bau- und Umweltamtschefin im Rathaus. Insgesamt 16 Projekte sollen bis Sommer 2021 umgesetzt werden, mit unterschiedlichen Startzeiten. Jedes wird nicht länger als zwei Jahre gefördert und soll danach von selbst laufen, so der Idealfall. Viele davon laufen über freie Träger und Vereine. Die Stadtverwaltung arbeitet für sie als Koordinierungsstelle.

"Wir wollen den Leuten, die isoliert sind, einen Start-Schubser geben", sagt Konstanze Schumann von der Arbeitsloseninitiative Ali, die an der Schlossstraße die Tafel und Kleiderkammer betreibt. Dort will die Ali ein Reparatur-Café einrichten: Ein langzeitarbeitsloser Tüftler baut kaputte Bügeleisen und Kaffeemaschinen, eine Schneiderin flickt kaputte Hosen und näht Reisverschlüsse ein. Wer einmal da ist und Hilfe sucht, kann Kaffee trinken und seine Stärken analysieren lassen.

Auch eine Quartier-Zeitung soll es geben, geschrieben von den Bewohnern selbst. Sie sollen das Leben in ihrem Viertel zusammenfassen. Gleichzeitig soll das Monatsblatt eine Dokumentation des groß angelegten Selbsthilfe-Projekts sein, weil es zusammenfasst, was die anderen 15 gerade tun. Das Art Collektiv will mit den Bewohnern Postkarten basteln und ein Kochbuch zusammenstellen. Die Karl-Marx-Grundschule, Hort sowie die Kindergärten Pusteblume und Kosmonaut planen pädagogische Projekte, in denen sie die Beziehung von Eltern und Kindern in Problemfamilien stärken.

Frühestens im Januar soll die Arbeit beginnen.