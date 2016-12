Das ist Plauens Weihnachtskrippe

Eine Krippe gehört zu Weihnachten. Ihre Figuren erzählen eine mehr als 2000 Jahre alte Geschichte aus einem fernen Land. Was Maria, Josef, Könige und Engel mit Plauen verbindet, wird hier erzählt.

Von Pamela Geissler

erschienen am 24.12.2016



Plauen. Maria und Josef, die in Bethlehems Stall mit Hirten, Engeln und den Heiligen Drei Königen das Jesus-Kind in der Krippe bestaunen: Was verbindet sie heute mit der Spitzenstadt? Zahlen, Fakten und Kurioses erzählen Plauens eigene Weihnachtsgeschichte.

Maria: In Plauen tragen 1006 von 33.400 Frauen den Vornamen Maria. Die Gesellschaft für deutsche Sprache listete den Vornamen Maria 1998 als beliebtesten Vornamen in ganz Deutschland. Auch in Plauen gehören Maria oder Marie noch heute regelmäßig zu den am häufigsten vergebenen Vornamen für neugeborene Mädchen.

Josef: Der Mann von Maria war Zimmermann. 20 Zimmereien gibt es in Plauen. Der älteste Betrieb der Spitzenstadt, den die Chemnitzer Handwerkskammer listet, ist die Zimmerei Neidhardt in Jößnitz. Seit 1992 werkelt der Familienbetrieb.

Jesus: 65 männliche Plauener feiern heute nicht nur Weihnachten, sondern auch ihren Geburtstag. Im vergangenen Jahr wurde in Plauen am Heiligen Abend kein Junge geboren.

Wiege: Vier Krippen stellt das Vogtlandmuseum in seiner diesjährigen Weihnachtsausstellung aus, eine davon aus Lebkuchen. Eva Režnikova aus Iglau/Jihlava ist Schöpferin der köstlichen Weihnachtsgeschichte. Sie ist die Einzige, die dieses Kunsthandwerk in ihrer Heimat heute noch beherrscht.

Geburt: Zwei Hausgeburten gab es in Plauen in diesem Jahr laut Auskunft von Standesbeamtin Dietberga Zabel. Meist liegt Hausgeburten heute eine bewusste Entscheidung zu Grunde. Nur selten schaffen es Frauen heutzutage nicht zum Krankenhaus und müssten deshalb zu Hause entbinden.

Engel: Acht Plauener tragen den Nachnamen Engel. Als Engel von Berufs wegen sind 90 Mitarbeiter von Ronny Günthers Plauener Firma Ihre Pflege-Engel unterwegs. Seit fast 22 Jahren helfen sie pflegebedürftigen Plauenern, ihren Alltag zu meistern.

Drei Könige: In Plauen gibt es nicht nur drei Könige, sondern 110! So viele Mitglieder zählt der Schachklub König Plauen, darunter auch zehn Königinnen - und eine Maria. "Maria Nguyen ist am 24. Dezember geboren und heißt deshalb so", weiß der stellvertretende Nachwuchsverantwortliche Peter Luban.

Hirten: 32 engagierte Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer zählt das Plauener Tierheim. Sie betreuen über 200 Tiere. "Wir beherbergen 17 Hunde, 200 Katzen, 20 Kleintiere und einige Igel, die bei uns überwintern werden", sagt Tierheimleiterin Katrin Soellner. Esel, Kamele und Schafe sind nicht darunter.