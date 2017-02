Defizite im Netz: Vogtlandkreis online kaum verfügbar

Die Präsentation auf Internetseiten und in sozialen Netzwerken ist für Dienstleister, die nah an ihren Kunden sein wollen, inzwischen unverzichtbar. Statt beides zu pflegen, entpuppt sich das Landratsamt hier als Pflegefall.

Von Sabine Schott

erschienen am 27.02.2017



Plauen. Wer im Internet unterwegs ist, wird von Kommunen, Behörden und Firmen längst dort abgeholt. Nicht so im Falle des Landratsamtes, das mit der Zentralisierung in Plauen eine moderne Behörde sein wollte: Es gibt kein umfassendes virtuelles Amt und keinen Internet-Auftritt, der Bürger zuverlässig und umfassend aktuell informiert oder unterhält.

Unpraktisch, unübersichtlich und in die Jahre gekommen wirkt der Internet-Auftritt unter vogtlandkreis.de. Die Ladezeiten einzelner Seiten sind lang, der Nutzwert bis auf ein aufgeschaltetes Geoportal, für das man sich stolz gefeiert hat, eher niedrig. Die Internetseite glänzt weder durch Bedienungsfreundlichkeit noch durchs Design, erst recht nicht durch Aktualität. Als Behördensitz ist dort noch die Neundorfer Straße in Plauen aufgeführt. Doch die Mitarbeiter sind vor mehr als zwei Monaten an den Postplatz umgezogen.

Auch im Internet-Netzwerk Facebook ist die Behörde der Zeit hinterher. Eine eigene Seite gibt es nicht. Seit Mai 2013 besteht lediglich eine "inoffizielle Seite", die erstellt wird, wenn Nutzer des Netzwerks Interesse an dem Ort oder der Einrichtung bekundet haben. Ein Administrator, der sichtet, pflegt oder bearbeitet, was unter diesem Eintrag auftaucht, existiert offenkundig nicht. So findet sich Kritik, die unbeantwortet bleibt, neben privaten Schnappschüssen und Werbung für Parteien. Das gefällt bisher keinen 50 Nutzern. Zum Vergleich: Die offizielle Facebook-Seite des Landkreises Görlitz gefällt 1290 Personen. Sie enthält neben wechselnden "Willkommen im Landkreis Görlitz"-Titelbildern kurze Image-Videos, Fotoalben und nahezu täglich Beiträge, die Nutzer über das Geschehen in und um Görlitz informieren. Im Vergleich dazu kommt die Region der Flussperlmuschel wie eine verschlossene Auster daher.

Gepflegt erscheint nur eine Facebook-Seite von Vogtland-Landrat Rolf Keil (CDU), die bisher 420 "Gefällt mir"-Angaben hat. Dort gibt's zwei bis drei Meldungen monatlich zur Region. Aus der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Pressestelle der Kreisverwaltung heißt es: "Mit uns hat die Seite nichts zu tun." Offensichtlich pflegt sie der Landrat oder sein Referent selbst.

In der Behörde ist man sich inzwischen der Defizite bewusst. Die neu geschaffene Stelle einer "Sachbearbeiterin Marketing" umfasst laut Stellenbeschreibung künftig unter anderem die "Gesamtverantwortung für die Betreuung der Homepage und sozialen Netzwerke". Zudem bestätigt Behördensprecherin Kerstin Büttner, dass das Landratsamt an einem neuen Internetauftritt arbeitet: "Dieser soll in naher Zukunft vorgestellt werden." Keine Auskunft gab es zur Frage, ob der Auftrag ausgeschrieben ist oder war und welches Unternehmen den Zuschlag erhielt.