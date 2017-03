Der Netzwerk-Profi aus Plauen: Von Dresden über Rom bis Tokio

Julian von Gebhardi ist selbst ein junger Gründer. Nun hilft er weiteren Start-ups und Freiberuflern, sich weltweit zu vernetzen. Auch Plauener könnten davon profitieren.

Von Elsa Middeke

erschienen am 22.03.2017



Plauen. Sollte ein Unternehmer aus Simbabwe, Washington oder Schweden die Idee eines jungen Gründers aus Plauen, Reichenbach oder Oelsnitz spannend finden, könnten drei junge Männer aus Dresden sie zueinander bringen. Einer der drei ist Julian von Gebhardi. Der 28-jährige Plauener gründete einen Online-Shop für Produkte ohne Plastik. Bald greift er als Teil eines besonderen weltweiten Netzwerks weiteren jungen Gründern und Kreativen sowie alten Hasen aus Indus-trie und Wirtschaft unter die Arme.

In Dresden arbeiten die drei am Start eines sogenannten Impact Hub. Das ist ein Gründerzentrum in Form eines großen Arbeitsraums, in dem Platz für Start-ups, Gründer, Kreative, Freiberufler und etablierte Unternehmen ist. Es wäre das erste dieser Art in Ostdeutschland. Zwei der weltweit 86 Standorte solcher lokal verwurzelter Impact Hubs gibt es bereits in München und Berlin. "Wir bringen Leute zusammen, machen uns stark für ihre Ideen und schauen nach Synergien innerhalb unserer Mitgliederschaft", erklärt von Gebhardi. Ein nachhaltiger, positiver Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft ist dabei sehr erwünscht. Ein Impact Hub sei wie ein Mini-Silicon Valley für innovative Köpfe. Davon können auch Selbstständige und Start-ups aus Plauen profitieren. Sie müssen dafür aber keinen festen Arbeitsplatz am Dresdener Standort nutzen, so der 28-Jährige. Mitglieder können sie trotzdem werden. Newsletter, Events und Workshops sowie weltweite Kontakte inklusive. So können auch Unternehmer im ländlichen Raum Teil des Netzwerks sein.

Den Online-Shop Laguna betreibt von Gebhardi allerdings nicht mehr - zu zeitaufwendig, sagt er. Bereits im September 2015 eröffnete er mit einem Kollegen einen sogenannten Coworking Space, eine kreative Bürogemeinschaft in Dresden namens Collab & Couch. Sein "Baby" Laguna verkaufte der Plauener nicht ohne Herzblut im Juli 2016 an den Dresdener Werbefachmann Frank Fischer. Der strukturierte den Shop grafisch neu und entwickelte die Produktpalette an umweltfreundlichen Trinkflaschen, Brotdosen, Bambusbesteck und vielem mehr weiter.

"Bei der Übernahme waren es etwa 50 Produkte, nun sind es ungefähr 250", erläutert der 34-Jährige. Küchenutensilien kamen dazu, auch Produkte für den Nachwuchs sind dabei: Lätzchen, Fläschchen, Bambusbesteck. Es soll auch noch Spielzeug geben, blickt Fischer voraus. Ein beliebter Spitzenreiter sei wiederverwertbare Frischhaltefolie aus Hanf-Fasern, biologischer Baumwolle, Bienenwachs, Baum-Harz und Jojobaöl. Auch zwei große Edelstahl-Lunchboxen hätten sie entwickelt - auf Kundenwunsch. Was Fischer aus von Gebhardis Idee macht, scheint aufzugehen: Die Bestellungen sind seinen Angaben nach insgesamt von etwa 90 pro Monat auf 200 gestiegen.

www.laguna-onlineshop.de

www.facebook.com/impacthubdresden