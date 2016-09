Der neue Kopf des Vogtland-VdK

Am Samstag ist der Auerbacher Thomas Wunderlich zum neuen Kreisvorsitzenden des Sozialverbandes VdK Deutschland im Vogtland gewählt worden. Nun will er das Ehrenamt im Verband stärken.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 05.09.2016



Plauen. Das soziale Engagement liegt Thomas Wunderlich im Blut. Der 59-jährige Auerbacher engagiert sich seit sechs Jahren im örtlichen VdK, seit 2013 steht er der Auerbacher Ortsgruppe vor. Am Samstag ist er zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt worden. Er löst damit den bisherigen Vorsitzenden Heiko Fahrion ab.

Thomas Wunderlichs Einsatz für Hilfesuchende begann jedoch schon lange vorher. "Ich bin schon länger im sozialen Bereich tätig gewesen, zum Beispiel in Suchthilfegruppen", sagt er. Im VdK fand er breiten Bedarf für sein soziales Engagement. Denn längst kümmert sich der Verband nicht mehr nur um Kriegsbeschädigte, wie es den Namen einst begründete.

"Es geht unter anderem darum, Behinderten und chronisch Kranken zu helfen. Zum Beispiel dabei, Anträge auszufüllen und durchzusetzen", sagt Wunderlich. Dass dies manchmal bitter nötig ist, konnte der 59-Jährige schon am eigenen Leib erfahren. Durch eine Operation konnte er sein einst starkes Übergewicht verringern und fast 80Kilo abnehmen. Er gewann Lebensqualität zurück - aber die zuvor gewährte Rente wurde ihm gestrichen. "Gesundheitsdienstlich gelte ich als gesund", sagt er. Eine Beurteilung, die den Vogtländer wundert, weil er noch immer unter den Folgen des einstigen Übergewichts leidet und künstliche Kniegelenke trägt. Doch die persönliche Geschichte ermutigt ihn nur noch mehr, anderen zu helfen. "Als früherer DDR-Bürger bin ich der Meinung, wir sollten denen, die nicht weiterwissen, Beratung bieten und ihnen helfen", sagt er. Dabei geht es nicht nur um Einzelschicksale, der Verband steht auch in Kontakt mit Gaststätten und Institutionen, um sie zum Thema Barrierefreiheit zu beraten. Die meisten Verbandsmitglieder arbeiten wie Thomas Wunderlich im Ehrenamt. Ihr Wissen eignen sie sich selbst an, manchmal verstärkt von Vorträgen und Schulungen, die im Verband organisiert werden. Größere Themen werden durch feste Mitarbeiter in den Beratungsstellen des VdK geklärt. Dort sieht Thomas Wunderlich auch eine große Herausforderung, die es in seiner Amtszeit zu bewältigen gilt.

"Ich will durchsetzen, dass unsere ehrenamtliche Tätigkeit auch weiterhin anerkannt wird", sagt er. Momentan können nur Sozialarbeiter rechtliche Beratungen durchführen, die Ehrenamtler dürfen nur sogenannte "niederschwellige Beratungen" anbieten. Das heißt, sie geben Hinweise und verweisen auf die Beratungsstelle in Plauen.

Dort kommt es aber häufig zu langen Wartezeiten und Arbeitsstau, den die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder zumindest teilweise auffangen könnten. "Wenn jemand vor unserer Tür steht, dann wollen wir ihn nicht wegschicken müssen", sagt der frischgebackene Verbandsvorsitzende. Dass es einen Bedarf für das Wirken des VdK gibt, steht für Thomas Wunderlich fest. "Es gibt immer mehr Menschen, die mit dem Sozialstaat nicht zurechtkommen und sich mit ihren Problemen an den VdK wenden", sagt er.

Doch nur aufs Vogtland wird der frischgebackene Kreisvorsitzende sein Engagement nicht beschränken. Auch auf Landesebene wird er tätig, dort soll er seinen Kreis unter anderem im Landesverbandsausschuss in Chemnitz vertreten. Dahin will er sein Motto mitnehmen, welches ihn in seinem Ehrenamt antreibt: "Man darf sich nicht immer alles gefallen lassen."