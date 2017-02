Des Pfannkuchens innere Werte

Zum Fasching haben ihn alle zum Fressen gern. Aber er ist nicht mehr das, was er mal war. Die vogtländischen Bäcker backen kaum noch Scherz-Pfannkuchen mit Senf.

Von Manuela Müller

erschienen am 23.02.2017



Plauen. Die Botschafter des närrischen Frohsinns haben gerade wieder ihren ganz großen Auftritt. Manche Bäcker malen lustige Zuckerguss-Gesichter auf ihre Pfannkuchen, manche bestreichen sie mit bunter Glasur. Diesen Aufwand können sie sich leisten, weil in der Faschingszeit der Pfannkuchen-Absatz stimmt.

Am närrischen Dienstag verkauft er viermal so viele wie sonst, sagt Bäckermeister Jörg Schürer. Er ist der Innungsobermeister im Vogtland und hat neben seinem Hauptgeschäft in Morgenröthe Filialen in mehreren Städten. Rico Wagner, angesagter Bäckermeister in Plauen, verkauft fast das Siebenfache. Viele Firmen bestellen die süßen Kalorienbomben vor und erheitern damit einmal im Jahr ihre Belegschaft.

Als Scherzartikel hat der Pfannkuchen aber seine besten Zeiten hinter sich. Früher war es Mode, ihn zum Spaß mit Senf oder Meerrettich zu füllen. "Da hatten wir ein Blech mit Scherz-Pfannkuchen im Laden liegen. Und wenn der Kunde wollte, haben wir ihm einen mit in die Tüte gelegt", sagt Schürer. Von zehn Stück seien zwei mit Senffüllung gewesen. Das wollen seine Kunden seit Jahren nicht mehr. Nur selten kommt an vogtländischen Bäckertresen der Wunsch auf, jemanden zum Karneval mit einer geschmacklichen Entgleisung zu veralbern.

"Ich habe seit Jahren keine mehr mit Senf verkauft", sagt Rico Wagner. Sein Großvater, von dem er das Geschäft übernahm, habe guten Kunden früher einen untergejubelt. Solche Späße riskiert der Chef des Kaffeehauses Müller nicht. Er fürchtet juristische Konsequenzen. Die Leute reagieren heute auf viele Dinge allergisch, nicht nur im Vogtland.

Woher der Brauch mit diesen herzhaften Füllungen kommt, kann auch der Innungsobermeister nicht erklären. Der Scherz soll den Narren zum Gesichtsfasching verhelfen. Dass der Pfannkuchen zu teuer ist für solche Späßchen, glaubt Schürer nicht: "Für einen Euro richtig Spaß haben - billiger kommt man fast nicht ran." Roman Wunderlich, der mehrere Filialen hat, verkauft diesen Spaß hin und wieder an Firmen. Auf ausdrücklichen Wunsch und in minimaler Auflage.

Der innere Wert des Pfannkuchens beschränkt sich längst nicht mehr auf Jux und Marmelade. Die Bäcker veredeln ihn mit Eierlikör und Baileys, Nugat und Pudding. Doch der Klassiker bleibt der Renner. Inzwischen ist er mit rund einem Euro fast doppelt so teuer wie vor 15 Jahren. "Das kann man für einen ordentlichen Pfannkuchen bezahlen", sagt Schürer. Den Preis kalkulieren die Bäcker, indem sie die Herstellungskosten aufschlüsseln. Preisabsprachen gebe es nicht. Doch Tatsache ist, dass der Meister schaut, wie viel die Konkurrenz verlangt.

Der Preis dürfte ein Grund dafür sein, dass Pfannkuchen-Wettessen selbst zum Fasching höchstens noch eine Randgruppen-Gaudi ist. Jörg Schürer erzählt von Zeiten, als man guckte, wie viele Pfannkuchen in einen gesunden Mann passten: "Bei zwölf sind wir steckengeblieben." Mancher habe sich den ganzen Faschingsdienstag lang nur von den gefüllten Gebäckstücken ernährt. Auch das sei so etwas wie eine Tradition gewesen. Dagegen spreche heute das Gesundheitsbewusstsein. Der Mensch achtet auf seine gesunde Ernährung - der Bäcker darauf, dass Weizenmehl, Ei, Salz, Hefe, Wasser, Zucker und Marmelade beim Pfannkuchen im gesunden Verhältnis stehen. "Das ist nicht nur zammrühren", sagt Schürer. Zugluft ist schlecht, und weder Bratfett noch Teig dürfen zu kalt sein. Fluffig soll das Gefühl sein, das beim Reinbeißen entsteht.

Im April schickt ein Teil der vogtländischen Bäcker die Pfannkuchen in die Sommerpause. Dann gibt's keine Diät, sondern Fruchtkuchen. "Pfannkuchen machen nicht dick, sondern glücklich", sagt der Innungsobermeister.