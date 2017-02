Die Familie als schwere Geburt: Alltag einer Familienhebamme

Seit zehn Jahren gibt es in Plauen eine Familienhebamme, die verzweifelte Mütter an die Hand nimmt. Eine zweite Teilzeit-Hebamme hat der Stadtrat jetzt abgelehnt. Ein Besuch bei Geburtsbegleiterin Martina Schulze.

Von Manuela Müller

erschienen am 18.02.2017



Plauen. Kinder kommen oft, wenn das Leben ungünstig ist. Manchmal sieht ungünstig so aus: Wohnung verloren, Job verloren, Freund weggelaufen. Die werdende Mutter nimmt Drogen, ist depressiv. Das Baby schreit, als es da ist. Sie überlegt, wie sie sich umbringen könnte. Soll sich der Vater um den Kleinen kümmern.

Diese Frauen sind es, die Martina Schulze besucht. Sie ist in der Stadtverwaltung als Familienhebamme angestellt. Seit zehn Jahren macht sie das. Damals hat die Stadt sie eingestellt, weil es in Plauen mehrere Fälle von Kindstötungen und Säuglingsvernachlässigung gab. Martina Schulze soll Familien begleiten, die eine schwere Geburt haben. Ihre Kollegin in Pirna und sie waren die ersten festangestellten Familienhebammen in Sachsen. Plauen hatte die Stelle als erste Stadt im Freistaat ausgeschrieben. Bundesweit gibt es Familienhebammen schon länger. Hebammen werden oft besser akzeptiert als Jugendamtsmitarbeiter. Das hilft dabei, Vertrauen zu finden.

Martina Schulze hat ein kleines Büro im Rathaus. An der Wand hängen Babyfotos. Die Bilder stammen aus der Zeit, als sie noch mit Hebammentasche über Land gefahren ist. Früher arbeitete sie freiberuflich. Die Frauen, die sie heute begleitet, schicken ihr selten Fotos. In diesem Büro sitzt sie selten. Dienstags, wenn Sprechzeit ist. Ihre Dokumentationen schreibt sie oft im Auto, zwischen den Besuchen. Zurzeit kümmert sie sich um 29 Frauen. Das sei hart am Limit, die Zeit reiche hinten und vorne nicht.

"Hausbesuche sind wie Überraschungseier. Ich weiß nie, was mich erwartet", sagt Martina Schulze. Viele der Frauen auf ihrer Liste sind psychisch krank oder süchtig. Das sind die beiden großen Problemfelder. Manche sind unerwünscht schwanger, manche behindert, manche in Existenznot. Nicht selten sind die Eltern traumatisiert, wuchsen selbst mit Gewalt auf, wurden missbraucht. "Wir dürfen Menschen, die eine grausame Vorgeschichte haben, nicht verwehren, Kinder zu kriegen", sagt Martina Schulze. Sie hat sich ein Netz aus Ärzten, Ämtern und Beratungsstellen aufgebaut, dort liegt ihre Werbung.

Inzwischen ist es so, dass das Unglück von selbst bei ihr um Hilfe bittet. Janine*, die junge Frau mit Drogenproblemen und Selbstmordgedanken, hatte sich nicht getraut, die Familienhebamme anzurufen. Sie wollte, aber sie schämte sich. Also übernahm das eine Frau von der Schwangerenberatung für sie. Sie ging zum Mutterkurs im Plauener Drogenberatungszentrum. Der soll Schwangeren Mut machen, auch Martina Schulze war einer dieser Mutmacher dort. Sie begann, die 27-Jährige jede Woche zu besuchen.

"Ich kann mit ihr reden, ohne mich verurteilt zu fühlen", sagt Janine. In der Schwangerschaft war sie voller Hoffnung. Als der Kleine da war, wuchsen die Depressionen wieder. Sie konnte sich nicht freuen über das Kind, das sie sich so sehr gewünscht hatte. Martina Schulze sagt, der Junge ist ein 24-Stunden-Baby. Weil das besser klingt als Schreibaby. Es gibt Säuglinge, die feinfühliger sind als andere. Denen schnell alles zu viel wird.

Janine wünschte sich ihr altes Leben zurück: "Obwohl das beschissen war." Sie dachte an Suizid und Martina Schulze daran, wie sie den Grauschleier aus Janines Leben rausbekommt. Sie erzählte ihr von diesen Kliniken, die es für Mütter mit ihren Sorgen gibt. Die Therapeuten dort dosieren Sport, Psychotherapie und Medikamente, um den Frauen zu helfen. Der Kleine war wenige Wochen alt, als sich Janine von ihrer Hebamme in die psychiatrische Klinik nach Chemnitz bringen ließ. Zusammen mit dem Kleinen. Sechs Wochen waren Mutter und Sohn dort. "Ich hätte nicht geglaubt, dass mir jemand helfen kann", sagt Janine. Auf Martina zu hören und in die Klinik zu gehen, sei ihre beste Entscheidung gewesen.

Die Familienhebamme sieht sich als Lotse. Sie analysiert, welche Hilfe es für ihre Mütter gibt. Sie ebnet den Weg für andere Helfer. Für die Frau, die ihr erstes Kind freiwillig weggab, der das zweite weggenommen wurde und die nun im dritten Anlauf alles besser machen will. Und für Mütter wie Janine. Zweimal hat Hebamme Martina das Jugendamt alarmiert in zehn Jahren. "Das Kindeswohl war akut gefährdet", sagt sie. Die Babys kamen in eine Bereitschaftspflege-Familien.

Janine lebt inzwischen mit dem Kindsvater zusammen. Sie hat Kochen gelernt, ein bisschen. Das ergab sich, als der Kleine anfing, Brei zu essen. Hebamme Martina zeigte ihr, wie sie Rindfleisch-Brei zubereiten kann. Und wie man Gulasch macht. Im April wird der Kleine ein Jahr alt. Dann endet Janines Zeit mit der Familienhebamme. Einen Kindergartenplatz haben sie besorgt, und Janine will eine neue Ausbildung machen. "Ich will Martina nicht gehen lassen", sagt Janine. Martina Schulze lächelt, das Baby auf dem Schoß. "Hebammen sind Wegbegleiter. Wir bauen Brücken, gehen ein Stück mit. Dann gehst du alleine weiter", sagt sie. Das Bild treffe es am besten.

* Name von der Redaktion geändert