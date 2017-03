Die Grüne Woche so bunt wie eh und je

Hier ein Happen, dort ein Schluck: Es ist wieder Europäischer Bauernmarkt in Plauen. Rund 40.000 Gäste werden erwartet. Mehr als 70 Aussteller aus elf Ländern lassen kaum einen Wunsch offen.

Von Rainer Räch und Sabine Schott

erschienen am 06.03.2017



Plauen. Der Bauernmarkt hat eine Vielzahl treuer Fans. Ebenso bieten die meisten Händler schon seit Jahren ihre Produkte an. Dass zum Beispiel Edi Hichri schon mehrfach dabei war, hat einen Grund: "Plauen ist eine schöne Stadt, die Menschen sind freundlich", sagte der Kroate. Er machte das Kompliment perfektem Deutsch, denn einst studierte er hierzulande. Dem Familienbetrieb auf der Halbinsel Istrien ist er verbunden. Seine Brüder, sein Sohn und seine 105-jährige Oma stellen dort die Produkte aus glänzendem Olivenholz her, die Hichri auf dem Bauernmarkt in Plauen verkauft.

Neulinge hingegen sind Fritz Keller und Sylvia Hermann. Sie bieten aromatischen Käse aus der Schweiz an. Den europäischen Gedanken lebt das Paar auch privat: Vor drei Jahren zog "Käse-Fritz" Keller aus dem Land der Eidgenossen nach Sachsen-Anhalt zu seiner Sylvia.

Vor der Eröffnung am Samstag hatte es eine agrarpolitische Rede-Runde zur aktuellen Situation der Milchbauern gegeben, moderiert von Madlen Schulz vom Vogtland-Radio. Der Kammerchor des Plauener Lessing-Gymnasiums unter der Leitung von Kathrin Büchold sorgte für die musikalische Note.

Der Bauernmarkt in der Halle des Möbelhauses Biller ist diese Woche täglich 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag 10 bis 16 Uhr.

www.freiepresse.de/marktprogramm