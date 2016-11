Die Lichter in Plauen sind angezündet

erschienen am 22.11.2016



Mit einem traditionellen Umzug ist am Dienstagabend in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Die vogtländischen Weihnachtsfiguren Rupperich, Wattefraa und Bornkinnel holten unter Begleitung von Musik, Kindern sowie des Christkindls aus der Partnerstadt Steyr (l.) das Licht für den Weihnachtsmarkt aus dem Bergwerk "Ewiges" Leben und brachten es zum Altmarkt. Symbolisch wurde damit das Licht der 16Meter hohen Fichte entfacht, die als Tannenbaum dient. Bis zum 21.Dezember verbreiten 60 Marktbuden rund um das Alte Rathaus weihnachtliche Stimmung, die gestern auch Besucherin Maja Läster (r.) genoss. Erstmals sind in diesem Jahr auch Glaswaren aus Lauscha, Südtiroler Spezialitäten, finnische Backwaren und russische Kunsthandwerkerprodukte vertreten. Geöffnet ist täglich 10bis 20, freitags und samstags bis 21 sowie sonntags von 11bis 20 Uhr. (fp)