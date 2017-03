Die Welt mit Adleraugen sehen

Die Plauener Falknerei Herrmann will ihren Gästen den Blick aus Adlersicht ermöglichen - mit Hightech und 360-GradKamera. Wer zum ersten Mal zuschaut, sollte sich aber besser hinsetzen.

Von Katrin Mädler (dpa)

erschienen am 18.03.2017



Plauen. Einmal mitfliegen auf dem Adlerrücken, kurz Halt machen in den Baumwipfeln und dann immer höher steigen ... Was für Menschen ein Traum ist, soll dank Hightech virtuell bald möglich sein. Daran tüftelt Hans-Peter Herrmann von der Falknerei Herrmann in Plauen. Er hat seinem einjährigen Weißkopfseeadler "Manitu" ein kleines Geschirr gebastelt, mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Rücken und Speicherplatz für eine Stunde. Da der junge Adler frei fliegen darf, seien die ersten Aufnahmen vielversprechend, erklärt der Falkner. Bald sollen die Flugvideos auch für die Besucher ein Höhepunkt werden.Über sogenannte Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen) könnten Gäste mit auf Vogelflug gehen, sagt Herrmann. Damit verwirklichet der Plauener eine Zukunftsidee. Der Falkner hält sie für erforderlich, um mit seinem Geschäft zu bestehen. "Die wichtigste Aufgabe unserer Falknerei besteht darin, den Menschen die unglaublichen Talente der Tiere näherzubringen", erklärt der 34-Jährige. Tatsächlich ist das kein einfaches Unterfangen. Die Falknerei in Sachsen habe es nicht leicht, schon gar nicht die historische Form, sagt Hartwig Gabriel vom Landesverband des Deutschen Falkenordens: "Falknerei bedeutete eigentlich Jagd. Die Hauptbeute der trainierten Greifvögel waren Wildkaninchen, Feldhasen und Fasane, deren Bestand ist stark zurückgegangen." Daran seien Krankheiten schuld, aber auch die Monokulturen wie Raps- und Maisfelder. In anderen Bundesländern wie Bayern seien die Felder kleiner und die Fruchtarten vielfältiger - damit seien die Lebensbedingungen für Niederwild besser. Heute spiele die Zucht von Greifvögeln eine größere Rolle, aber auch die Präsentation der Tiere werde immer wichtiger.

Herrmann muss noch Probleme lösen, damit all seine Gäste virtuell mitfliegen können. Die Aufnahmen der 360-Grad-Kamera von "Manitus" Rücken sind umfangreich. Aber wie kommt die hohe Datenmenge unkompliziert in die VR-Brillen, die dann die Besucher aufsetzen? "Techniker konnten nicht weiterhelfen, das ist Pionierarbeit, aber wir finden eine Lösung. Bisher muss ich die Aufnahmen auf ein Handy überspielen, das dann in die Brille gesteckt werden kann. Für mehrere hundert Besucher kann ich das noch nicht machen." Irgendwann hofft er, live von "Manitus" Rücken senden zu können. Wer zum ersten Mal durch die Brille schaut, sollte sich auf jeden Fall hinsetzen. "Das menschliche Gleichgewicht ist nicht darauf eingestellt, wenn sich der Vogel aus großer Höhe nach unten stürzt - oder für die Revierkämpfe in der Luft mit Krähen oder Bussarden. Das ist komplett anders als die bisherigen Flugshows, wo der Adler nur über die Köpfe der Zuschauer fliegt." Die VR-Brille überträgt Daten aus allen Himmelsrichtungen: Vorn ist "Manitus" Kopf im Flug zu sehen, dreht sich der Brillenträger, sieht er den Schwanz des Vogels im Wind, den Himmel beim Hochschauen und unten den fernen Erdboden.