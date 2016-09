Die mit den Orang-Utans im Dschungel von Borneo flÃ¼stert

Die mit den Orang-Utans im Dschungel von Borneo flüstert

Auf eigene Faust hat Kristin Szydlik ein Urwaldabenteuer erlebt. Bei Planung und Finanzierung war die 19-jährige mit dem großen Herzen für Tiere selbst ihr Chef.

Von Sabine Schott

erschienen am 10.09.2016



Plauen. "Etwas mit Bio" wollte Kristin Szydlik schon lange beruflich machen. Die 19-jährige Schülerin des Plauener Diesterweg-Gymnasiums ist diesem Ziel jetzt noch näher gekommen. Ihre Sommerferien, in denen andere Jugendliche faulenzen oder sich langweilen, hat die junge Frau tief im asiatischen Dschungel verbracht. Sie wilderte in einer Rehabilitationstation aufgepäppelte Orang-Utans mit aus.

Um zum Camp zu gelangen, bewegte sich die Abiturientin zwei Tage auf alle erdenklichen Arten fort, erst mit Flugzeugen, weiter ging's mit Bus und Boot. Dann marschierten Kristin und ihre internationalen Mitstreiter stundenlang durch den Dschungel - auf dem Rücken einen 15-Kilo-Rucksack. Jeeps brachten das 20-köpfige Helfer-Team und mit ihm Kristin schließlich zum Camp. Dort warteten die Biologen schon.

Und Raymond. Das acht Jahre alte Orang-Utan-Männchen war zwar bereits vor Monaten ausgewildert worden, doch es stattete der Station täglich einen Besuch ab. "Ich habe Raymond studiert und war fasziniert von ihm", so Kristin rückblickend. Seine Augen hätten verraten, dass in dem Tier eine große Intelligenz schlummert.

Die unvorhergesehene Begegnung mit einem über 60 Kilogramm schweren Weibchen in freier Wildbahn schildert die Zwölftklässlerin ähnlich emotional. Es sei gewesen, als habe der Affe sie als verwandtes Wesen "erkannt". Er habe sich für ihre Haut und die Leberflecke interessiert. "Als er an mir hochklettern wollte, fing mein Herz wie wild zu schlagen an", erinnert sich Kristin. Sie habe seinen Arm behutsam beiseite geschoben.

Offenbar hat die Gymnasiastin tatsächlich einen Draht zu den Primaten mit dem charakteristischen orangefarbigen Fell. Bei der Freiwilligen-Organistation Gapforce würde man es deshalb gern sehen, wenn die Plauenerin wiederkäme. Bevor sie die Reise wiederholt, muss sie erst einmal an ihrem Abitur basteln.

"Die Erfahrung kann mir jedenfalls keiner nehmen", so Kristin, die sich weder Malaria noch Schnupfen eingefangen hat. Dabei hätte das schnell gehen können im feuchtheißen Klima. Doch Kristin war gewappnet. Neben Schlafsack, Messer und Kompass hatte die Abenteuerin auch die unverzichtbaren Gefrierbeutel dabei. "Darin hatte ich Pass und Kamera und trockene Kleidung, die Nässe bekommt man sonst nie wieder weg", erklärt Kristin.

Orang-Utan sind wegen der Abholzung des Regenwaldes, ihres natürlichen Lebensraumes, gefährdet. Hinzu kommt die Jagd - mit den Jungtieren wird illegal gehandelt. Sie werden gern als Haustiere gehalten. Außerdem bekommt ein Weibchen nur alle vier bis acht Jahre Nachwuchs. www.gapforce.org