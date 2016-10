Diese beiden Frauen kÃ¼mmern sich um Plauens Kummerkinder

Diese beiden Frauen kümmern sich um Plauens Kummerkinder

Sie erziehen Jugendliche, bei denen andere mit ihrem Latein am Ende sind. Manche sind aggressiv, manche zu schüchtern für diese Welt. Die Kinder-Bande, die am Stadtbad zwei Jungen ausraubte, wäre auch ein Fall für sie.

Von Manuela Müller

erschienen am 08.10.2016



Plauen. Erik* hat heute seine Geschichtslehrerin beschimpft. Sie hat gar nichts zu melden, sie ist nicht seine Mutter, hat er ihr an den Kopf geworfen. Eigentlich harmlos für den Zwölfjährigen. Aber er ärgert sich. Schwer zu sagen, ob Erik ein böses Kind ist.

Seine Mutter war im Jugendamt, um sich helfen zu lassen mit ihrem Sohn. Nun besucht er nachmittags eine Gruppe im Chrieschwitzer Hang, in der er die Spielregeln des Lebens lernt. "Soziale Gruppenarbeit" nennt sich das. Man bekommt sie für sein Kind, indem man im Jugendamt einen Antrag ausfüllt. Die Gruppe betreiben die Johanniter im Auftrag der Behörden. Zwei Sozialpädagoginnen erziehen dort im Auftrag des Staates Problem-Kinder aus Plauen. Zwölf Plätze gibt es und eine Warteliste. Im Januar soll wieder etwas frei werden. Gruppen wie diese gibt es noch in anderen Städten des Vogtlandes. Reichenbach. Auerbach, Oelsnitz.

Seit einem Jahr kommt Erik schon. Viele bleiben zwei Jahre. Aggressive Kinder sind dort und minderjährige Kleinkriminelle und Außenseiter, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Die Kinder, die im September vor der Schwimmhalle zwei Jungen ausgeraubt haben, wären ein Fall für diese Gruppe. Denn das Jugendamt schaltet sich bei strafunmündigen Straftätern ein und versucht, sie in Gruppen wie diese zu vermitteln - wenn die Eltern einverstanden sind. "Wir bekommen die Kinder mit ihrer Akte", sagt Daniela Weiß.

Oft geht es ums Alkohol- und Zigarettenklauen. Daniela Weiß und Nicole Gruhn wollen die Kinder so stärken, dass sie Dummheiten nicht mehr nötig haben. Früher kamen mehr Jungen zu ihnen. Heute überwiegen die Mädchen. Sie leben bei Alleinerziehenden, in Patchwork-Familien oder in Pflegefamilien, meistens jedenfalls.

Sozialkompetenz paukt sich nicht wie Mathe. Das ist eine komplexe Geschichte, die damit zu tun hat, wie man aufwächst. Daniela Weiß und Nicole Gruhn sind ein bisschen altmodisch, wenn sie ihre Gruppe um sich haben. Als erstes müssen die Kids ihre Mobiltelefone abgeben. Das ist nicht cool, wenn man 14 ist. "Wir kommunizieren direkt", sagt Daniela Weiß. Sie kaufen zusammen Lebensmittel, sie kochen. Heute gibt es Käsespätzle, aber zurzeit essen alle am liebsten Tomate-Mozzarella-Baguette. Sie gehen zum Sportplatz und spielen "Angebrannt" und "Faules Ei". Solche Sachen machen sie, sich Decken auf die Wiese legen und Karten kloppen. Oder zusammen die Gruppenzimmer neu streichen. Seit ein paar Wochen haben sie ein Hochbeet im Hof, im alten Sandkasten. Die Radieschen sind noch gekommen und die Möhren, ein bisschen Schnittlauch wächst auch. Das Gemüse nehmen sie zum Kochen. Sie essen, was sie selbst gesät haben.

Erik sagt, er geht gerne hierher. Das Gefühl von Gemeinschaft und Erfolg wollen die beiden Frauen rüberbringen. Und Stolz. "Stolz ist ein großes Wort", sagt Nicole Gruhn. Wer stolz ist, baut weniger Mist. Die Spielregeln des Lebens lernen sich über die Praxis des Lebens. Über Gefühle und über einen Alltag, der Strukturen hat.

Manchmal wandern sie zum Tierheim. Nur ein paar Kilometer sind das, aber Nicole Gruhn dachte, dass ihr Michael* bald umkippt. Der Junge war 14, übergewichtig und ein Kind ohne Freunde. In der Schule lief es schlecht. Gegen Hunger aß er Chips, sodass sich die Sozialpädagoginnen einen Ernährungsberater an den Tisch holten. Heute kann Michael wandern und kochen und hat abgenommen. Das ist eine dieser Biografien von Problem-Kindern. Michael will Koch werden.

Die Welt lässt sich nicht für jeden mit ein paar schönen Stunden geraderücken. Es kann sein, dass es wieder knallt. Dann kommt das Jugendamt wieder ins Spiel und ändert die Marschrichtung. Einzelfallhilfe. Familienhilfe. Heim. Alles Instrumente, mit denen der Staat erzieht. Oft müssen die Eltern zustimmen. Der Junge, bei dem sie fürchteten, er tut sich etwas, bekam Einzelfallhilfe und psychologischen Beistand.

Erik benimmt sich jetzt viel besser als früher. Das sagt der Zwölfjährige über sich selbst. Er muss sich an die Regeln halten, die im Gemeinschaftsraum an der Wand hängen. Sagt er schlechte Wörter, muss er zehn Liegestütze machen. Auch Daniela Weiß muss manchmal zehn Liegestütze machen. Die Regeln gelten für alle. Wäre sonst witzlos. Wenn er alle Regeln eingehalten hat, bekommt er einen Sternchen-Aufkleber an der Pinnwand.

Erik hat schon viele Sternchen.

*Namen geändert