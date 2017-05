Dittrichplatz: Einbahnstraße soll Unfallkreuzung entschärfen

Wo kracht es in Plauen am meisten? Und was kann man dagegen tun? Das Ordnungsamt kündigt neue Strategien an. Doch nicht für jedes Problem gibt es eine Lösung.

Von Gunter Niehus

erschienen am 31.05.2017



Plauen. Wer vom Dittrichplatz geradeaus auf die Kreuzung Siegener-/Trockentalstraße zufährt, hat Stress. Von links, von recht und von gegenüber - von überall können Autos kommen, auf die er achten muss. Und diese Autos können nach rechts oder geradeaus fahren. Deshalb ist diese Stelle einer der Plauener Unfallschwerpunkte, die nun entschärft werden sollen. "Mit der Situation an dieser Stelle des Dittrichplatzes ist der Kraftfahrer einfach überfordert", sagte Plauens Ordnungsamtsleiter Wolfgang Helbig, als er am Montagabend in der Sitzung des Stadtbau- und Umweltausschusses über die Unfallschwerpunkte im Stadtgebiet informierte. Siebenmal hat es am Dittrichplatz im vergangenen Jahr gekracht. Dies soll deutlich weniger werden. Deshalb macht die Stadt den Dittrichplatz zwischen Garten- und Trockentalstraße zur Einbahnstraße. Demnächst stellen Bauhofmitarbeiter neue Schilder auf. Fahrzeuge dürfen dann nur noch in Richtung Neundorfer Straße fahren. Auch für Fahrer, die von der Siegener Straße aus auf die Trockentalstraße auffahren wollen, wird es dann leichter. Denn zumindest von gegenüber kann kein Auto kommen.

Böhlerstraße: An der Kreuzung Böhler-/Fabrikstraße häufen sich ebenfalls Blechschäden. Mit Rüttelstreifen auf der Fabrikstraße will die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass weniger gerast wird. Vor allem beim Rechtsabbiegen auf die Böhlerstraße kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen.

Hammerstraße: Am Nadelöhr von Dresdener Straße, Hammer- und Chamissostraße ist es mit ein paar Rüttelplatten nicht getan. Viele Autofahrer wollen dort unbedingt noch über die Ampel rutschen. Wenn der vorderste in der Schlange bei Gelb auf die Bremse drückt und der zweite aufs Gas, kracht es oft. Daher will die Stadtspitze stadteinwärts einen Blitzer aufstellen und den Brennpunkt stadtauswärts mit zusätzlichen Hilfslinien besser kennzeichnen.

Stadtbad: Ein weiterer Unfallschwerpunkt im Plauener Stadtgebiet: die Kreuzung Hofer Straße/Elsteranger. Damit es dort weniger Zusammenstöße gibt, sollen die Verkehrsleitsteine vor dem Stadtbad ergänzt werden. Der ganz große Wurf sei dies nicht, das ist auch Wolfgang Helbig klar. "Auch mit ein paar zusätzlichen Schildern wäre es nicht getan", räumt er ein. "Der ganze Bereich müsste eigentlich grundlegend umgestaltet werden." Dies soll auch geschehen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant, die Südinsel in Plauen komplett neu zu bauen. In diesem Zuge würde der Bereich vor dem Stadtbad ebenfalls umgekrempelt. Wann das geschieht - in acht Jahren, in zehn oder gar noch später - dies kann keiner vorhersagen. Vor dem Baubeginn steht erst mal ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Solange muss sich die Stadtverwaltung erst mal mit kleineren Lösungen behelfen.