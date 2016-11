Drei Container brennen in Plauen

erschienen am 09.11.2016



Plauen. Mehrere Container haben am Dienstagabend in Plauen Feuer gefangen. Laut Polizei meldete ein Anwohner einen brennenden Müllcontainer an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße sowie einen im Eingangsbereich des IKK-Gebäudes. Beide Brände konnten mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden. Noch während dieser Löscharbeiten wurde der Brand eines Papiercontainers an der Dörffelstraße festgestellt. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Plauen unter 03741 140 entgegen. (fp)