Drei Männer bei Schlägereien in Plauen verletzt

erschienen am 31.03.2017



Plauen. Bei einer Schlägerei auf dem Postplatz in Plauen sind am Donnerstagabend zwei Männer verletzt worden. Mehrere Personen waren am Donnerstagabend in Streit geraten, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Ein 23-jähriger Iraker wurde durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Außerdem bekam ein 21-jähriger Deutscher etwas ab, als er den Streit schlichten wollte. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Linienbus durch einen Steinwurf beschädigt. Die Polizei machte einen 25-jährigen Tunesier als Haupttäter aus. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Wenig später wurde die Polizei in die Asylunterkunft an der Kasernenstraße gerufen. Dort hatte unter anderem der 25-Jährige wieder für Streit gesorgt. Der Mann randalierte und verletzte einen Bewohner leicht. Der 25-Jährige sowie ein 40 Jahre alter Russe kamen in Gewahrsam. (dpa/fp)