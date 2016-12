Drogenrazzia in Plauen

erschienen am 14.12.2016



Plauen. Polizei und Zoll haben heute früh im Stadtgebiet von Plauen einen gemeinsamen Einsatz gegen die Drogenkriminalität unternommen. Dies bestätigte das Landeskriminalamt.

Auslöser waren Festnahmen in der vergangenen Woche. Die Polizei hatte in der Nacht zum 6. Dezember einen landesweiten Einsatz gegen Drogenkriminalität unternommen. Dabei wurde unter anderem eine Wohnung in Plauen durchsucht. Zwei weitere Einsätze hatten in Leipzig stattgefunden, einer in Böhlen. (nie)