Edelsauna-Bauer sucht sein iPad und verkleidet sich als Bettler

Der Weischlitzer Unternehmer Bernd Erdmann ist drei Tage lang durch Leipzig gestreunt. Er hat seinen Computer gesucht - aber nicht gefunden. Warum er weiter sucht.

Von Manuela Müller

erschienen am 03.01.2017



Weischlitz/Leipzig. Bernd Erdmann baut Luxus-Saunen. Seine guten Anzüge hat er jetzt gegen ein Obdachlosen-Outfit getauscht, ist nach Leipzig gefahren und hat sich dort auf die Straße gesetzt. Eine Schnapsidee, mit der der Unternehmer versucht hat, verdeckt und auf eigene Faust zu ermitteln. Denn im November wurde ihm in Leipzig sein iPad gestohlen. Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe seines Mercedes ein, nahm das Gerät und verschwand.

Die Polizei konnte den Fall bislang nicht klären. Erdmann hatte bereits 1000 Euro Finderlohn ausgesetzt, ohne Erfolg. Wichtiger als das iPad selbst sind ihm die Daten, die darauf gespeichert sind. "In dem Computer steckt meine Lebensgeschichte", sagt er. Erdmann saß 1981 als Klassenfeind im Knast und arbeitete nach der Wende als Saunabauer in München. Vier Jahre lang lebte er im Wohnwagen. Seine Geschichte hat er aufgeschrieben, um sie irgendwann als Buch zu veröffentlichen. Der gestohlene Rechner enthalte Bestandteile seiner Geschichte, von denen er keine Sicherungskopie habe.

Seine Idee war es, in eine Szene einzudringen, die an Hehlerware herankommt. "Ich habe im Bahnhof in der Nacht in einer Ecke am Boden geschlafen. Bin dort 3:15 Uhr wach gerüttelt worden. Das Wachpersonal sagte, für dich ist die Nacht zu Ende, jetzt wird hier sauber gemacht", erzählt der Unternehmer, der in Fünf-Sterne-Hotels ein- und ausgeht. Drei Tage und zwei Nächte sei er unterwegs gewesen - bis zum 23. Dezember.

Den Bekanntschaften habe er erzählt, er suche ein Weihnachtsgeschenk für seine Tochter. Sie wünsche sich ein iPad, und er habe kein Geld, um das im Geschäft zu kaufen. Nachts sei er in Parks gewesen, auch dort auf der Suche nach dem Gerät. Das habe er jedoch aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen: "Ich hatte meiner Frau versprochen, ich komme lebendig zurück."

Seine Basisstation sei das Gemeindezentrum der Nicolaikirche gewesen. Dort konnte er das Mobiltelefon aufladen und sich aufwärmen. Zum Dank werde er seinen Bettel-Erlös der Kirchgemeinde spenden. 140 Euro Umsatz habe er in seinen beiden Bettel-Schichten gemacht. Das sei deutlich mehr, als seine Problem-Bekanntschaften eingesammelt hätten. Erdmann überlegt nun, einen Ratgeber für erfolgreiches Betteln zu verfassen. "Da gibt es Parallelen zum erfolgreichen Management", sagt der Unternehmer.

Nicht erfolgreich war dagegen die Suche nach dem iPad. Die geht weiter. Die 1000 Euro Finderlohn hat er inzwischen umbenannt als Kopfgeld für Hinweise, die zum Täter führen. "Es war hart, kalt, dreckig und demütigend. Ich wurde beim Betteln vertrieben, wurde verachtet, gemieden", sagt er über seinen verdeckten Einsatz.