Ein Augenzeuge: "Die Situation eskalierte"

Trotz hefiger Kritik bleibt der OB dabei. Er verbietet Musik-Partys im Rathaus-Lichthof. Indes beschreibt ein junger Mann das, was er auf dem ersten Stadtfest des Jahres erlebt hat, als "extrem gefährlich".

Von Manuela Müller

erschienen am 20.05.2017



Plauen. Die Jugend ist verärgert. Nach der Sicherheitsdebatte zum "Plauener Frühling" vor zwei Wochen bricht eine Lawine der Kritik auf den Oberbürgermeister herein. "Das bringt es natürlich voll. Wenn was nicht passt, erstmal verbieten. Geht schnell, schafft Platz", kommentiert ein Facebook-Nutzer. Die Meinung ist verbreitet innerhalb der vogtländischen Jugend.

Mit den Veranstaltern will OB Ralf Oberdorfer (FDP) jetzt nach einem Ausweichort für die Techno-Partys suchen. An dem Verbot hält er fest: keine Musikveranstaltungen mehr im Rathaus-Lichthof. "Ich möchte mir die Folgen nicht vorstellen, wenn unter diesen Verhältnissen ... eine Panik ausbricht", schreibt Oberdorfer in einer Stellungnahme. Er könne die Sicherheitsbedenken von Polizei und Ordnungsamt nicht ignorieren, heißt es darin.

In den späten Abendstunden war das Frühlingsfest am ersten Mai-Wochenende zeitweise eskaliert. Eric Holtschke war Augenzeuge. Der 29-Jährige ist Bundestagskandidat der vogtländischen SPD und gibt an, an jenem Freitagabend Zeuge einer Massenschlägerei gewesen zu sein: "Ich war mit einer Freundin in der Stadt unterwegs, als wir uns dem Klostermarkt näherten. Dort fielen uns drei junge Männer auf, die alkoholisiert Streit suchten." Kurz darauf habe sich eine zweite Männergruppe genähert.

Eric Holtschke spricht von einer Schlägerei mit bis zu zwölf Beteiligten. Sie sollen gegen 22.30 Uhr den Biergarten am Irish Pub verwüstet haben und Richtung Lichthof weitergezogen sein. Er rief die Polizei und verfolgte einen der Schläger, den die Beamten vorläufig festnahmen, sagt Holtschke.

Die Situation sei auch für umstehende Menschen extrem gefährlich gewesen: "Dass es zu keinen Übergriffen auf andere Festbesucher gekommen ist, gleicht einem Wunder." Von dem Veranstaltungsverbot für den Lichthof hält er jedoch nichts. Die Partys, die jedes Jahr zu den Stadtfesten dort stattfinden, seien etabliert bei der Jugend. Das dürfe nicht von einer kleinen Gruppe Störer kaputt gemacht werden. Leidtragende dürften nicht die sein, die sich anständig benehmen, tanzen und feiern wollen. "Der Rechtsstaat darf nicht vor Gewalttätern kapitulieren", sagt er und fordert ein verbessertes Sicherheitskonzept mit Einlass und Taschenkontrollen.

So einfach läuft es nicht, zumindest aus Sicht des Oberbürgermeisters. Er hat die Sicherheitslage analysieren lassen. Weitere Sicherheitskräfte würden an den Risiken nichts ändern, so die Einschätzung der Experten. Einlasskontrollen und Drängelgitter würden die Fluchtwege versperren. Den Rat eines Party-Stopps von Polizei und Ordnungsamt will er nicht in den Wind schlagen und seinen Kopf dafür hinhalten: "Die Verantwortung möchte kein Oberbürgermeister übernehmen, kein Veranstalter, kein Verein."

Die Freiluft-Disko im Rathaus-Hofes zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen der drei Tage dauernden Frühlingsfeste. Bereits vor sechs Jahren hatte es eine Sicherheitsdebatte dazu gegeben. Damals sprühte ein 18-Jähriger mehrfach Pfefferspray in die Menge. Laut Polizei gab es 32 Verletzte, sieben kamen kurzzeitig ins Krankenhaus. Fünf Minuten hatte es gedauert, bis die Sicherheitskräfte den Täter überwältigen konnten. Der damalige Veranstalter bekannte, Angst vor einer Massenhysterie gehabt zu haben.

Die Initiative Plauen als Organisator des Stadtfests kündigt ein verbessertes Sicherheitskonzept für Festwochenende an. Die Maßnahmen sollen in den nächsten Wochen mit dem Rathaus und Polizei abgestimmt werden. Unter anderem will Chef-Organisator Steffen Krebs mehr Sicherheitskräfte einsetzen.