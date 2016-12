Ein Baby, trotz allem

Seit einem Autounfall ist Franziska Glück schwer behindert. Aber sie wünschte sich nichts mehr als ein Baby.

Von Manuela Müller

Plauen. Mia, das ist die Kurzform von Maria. Ein biblischer Name. Maria wie die Mutter von Jesus.

Franziska Glück hat schon lange gewusst, dass ihre Tochter einmal Mia heißen wird. Und mit zweitem Namen Simone, wie Franziskas verstorbene Mutter.

Im Juni brachte sie Mia zur Welt. Ein Kaiserschnitt. Die Eltern des kleinen Mädchens durften sich nicht uneingeschränkt freuen über ihr Wunschkind. Das Jugendamt hatte Franziska Glück vorgeschlagen, mit dem Säugling in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen. Bekannte des Kindsvaters reagierten irritiert auf den Nachwuchs. Andreas Thoss ist Schichtarbeiter. Er nahm Elternzeit, um sein Baby zu versorgen.

Franziska Glück kann das nicht allein, die Tochter versorgen. Sie ist seit ihrer Jugend schwer behindert. Vor knapp 15 Jahren wurde sie Opfer eines Unfalls. Am Steuer saß ihr damaliger Freund. Er fuhr über die Oelsnitzer Straße, als aus einer Seitenstraße ein Seat rollte. Der Freund musste ausweichen, geriet ins Schleudern und landete am Oberleitungsmast der Straßenbahn. Der Betonmast drückte den Sitz zusammen, auf dem Franziska saß. Später habe sich herausgestellt, dass der Freund zu schnell gefahren sei.

Damals war sie 16 und der Tag verregnet. Vier Monate lag sie im Wachkoma, blieb auf der rechten Seite gelähmt. Die Ärzte diagnostizierten Hirnblutungen und schwere Schädelverletzungen. An jenem Samstag im Mai 2002 verlor sie ihre Jugend und ihre Gesundheit. "Ich wollte unbedingt ein Kind. Das wollte ich mir nicht auch noch nehmen lassen", sagt sie. Sie sitzt auf dem Sofa, hält Mia an der Brust. Sie stillt ihr Mädchen, das nun ein halbes Jahr auf der Welt ist.

Mia kann sichdrehen, sagt Franziska. Dann schaut sie dem Baby in die Augen und redet mit ihm: "Hallo, Mia. Ich bin deine Mama. Ich werde dich immer beschützen." Es klingt wie eine Kampfansage, wir gegen den Rest der Welt. Die Entbindungsklinik wollte ihr Mia nicht geben. Sie könne den Säugling nicht versorgen, es gehe um das Kindeswohl. "Ich habe nur geheult und rumgeschrien", sagt sie. Wäre sie alleine, hätte sie das Baby nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Es geht nur mit Andreas, ihrem Partner.

Franziska Glück kann Kinderwagen schieben. Kann Windeln wechseln. Mia anziehen, das ist schwierig. Sie kann sie nicht baden. Nicht über die Schulter legen und durch die Wohnung tragen. Es gibt Dinge, die gehen nicht.

Der linke Arm zittert, der rechte lässt sich nur schwer bewegen. Wie soll eine Mutter so das Breilöffelchen steuern? Franziska zwingt sich. Das Füttern klappt immer besser. Die junge Frau, die jetzt Mutter ist, kämpft seit Jahren für ihr Leben. Dass sie wieder läuft und spricht, gilt als medizinisches Wunder. Auch wenn alles ein bisschen nach Zeitlupe aussieht.

Störrisch sei sie, sagt ihr Lebensgefährte. Sie lernten sich im Internet auf einer Kuppelseite für Plauener Singles kennen. Vor zweieinhalb Jahren war das. Sie hatten beide Ratten als Haustiere und fanden sich sympathisch. Franzis Behinderungen stören ihn nicht, sagt Andreas Thoss. Aber die anderen störe es: "Manche wollen sie am liebsten über den Haufen rennen, wenn wir unterwegs sind." Manche bewundern sie für ihren Mut, Mutter zu sein. Manche reden über ihren Egoismus, Mutter zu werden. Franziska redet vom größten Glück. Morgens, wenn alle zerknittert aussehen, nur Mia nicht. "Wie sie morgens schon strahlt", sagt Franziska.

Sechsmal pro Woche kommt eine Hauswirtschafterin zu ihr. Wäscht, bügelt, passt aufs Kind auf, säubert das Katzenklo. Die Therapeuten, die Franziska braucht, machen seit Mias Geburt Hausbesuche. Das ist die Eingliederungshilfe, die ihr laut Gesetz zusteht. Sie soll helfen, behinderte Menschen soweit wie möglich am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Manche bekommen diese Hilfe auch, um ihre Kinder aufziehen zu können. Franziska weiß nicht, ob sie irgendwann auch darum kämpfen muss.

Mias Vater macht noch bis Sommer Elternzeit. Er weiß, dass viel an ihm hängt in dieser kleinen Familie. Mia hat ab August einen Krippenplatz. Nach der Elternzeit will sich ihr Vater eine Arbeit suchen, die familienfreundlich ist. Maschinen- und Anlagenführer ist er. Ein typischer Job, der Schichtarbeit verlangt. Vielleicht schult er um.

"Das wird schon", sagt Franziska Glück. Sie wird nie mit Mia Simone aufs Klettergerüst klettern. Aber sie wird mit ihr basteln.