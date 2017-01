Ein Vogtländer nimmt die Reichen in den Schwitzkasten

Als Bettler hat Bernd Erdmann sein geklautes iPad in Leipzig gesucht. Ein Kontrast zu der Welt, in der er sich sonst bewegt: In Weischlitz baut er Saunen, in der die Elite schwitzt. Sein Auftrag für den RB Leipzig öffnet ihm das Tor vom Luxus in den Sport.

Von Manuela Müller

erschienen am 05.01.2017



Plauen. Die ganz oben und die ganz unten - Bernd Erdmann kennt beide Seiten des menschlichen Zusammenlebens. Der Sauna-Bauer streunte kurz vor Weihnachten drei Tage als Bettler durch Leipzig. Ein Kontrastprogramm zu seiner eigentlichen Zielgruppe. Die besteht aus Geschäftsleuten, Besserverdienern und Staatsmännern.

Als Barack Obama auf Abschiedstour in Deutschland war, fütterte Bernd Erdmann seine Facebook-Freunde mit diesem Detail: "Sicherlich geht er heute Abend in eine Erdmann-Sauna, um diesen Tag perfekt zu beenden", schrieb er, und seine Facebook-Gemeinde applaudierte.

Erdmann, 54, saß vor 35 Jahren im Gefängnis, weil er das DDR-Regime kritisiert hatte. Nach der Wende arbeitete er bei einem Saunabauer in Bayern und schlief vier Jahre lang im Wohnwagen, um Geld für seine eigene Firma zu sparen. Heute bevorzugt er Hotels statt Camping.

Die Tatsache, dass er das Berliner Hotel Adlon mit Saunen bestückt hat, inklusive Präsidentensuite, lässt ihn in der Branche ganz oben mitspielen. In einem Alpen-Luxushotel baue er demnächst die Saunen um, und der Bayerische Hof in München stehe ebenfalls in seinem Auftragsbuch. Das Fünf-Sterne-Haus zählt zu den Münchener Lieblingsabsteigen des Geldadels und soll um eine 300 Quadratmeter große Suite erweitert werden, sagt Erdmann.

In seinem Geschäft gibt's auch Sauna-Aufguss-Sets, die mit 24 Karat vergoldet sind. Luxus für 1000 Euro. "Ich komme gut mit meinen Kunden klar, weil ich keinen Neid entwickle", sagt er. Inzwischen habe er auch dem Generaldirektor des Adlon eine Sauna verkauft. Erdmann rollt das Feld von oben auf.

Gerade überträgt er dieses Geschäftsprinzip auf den Sport. Besser auf seine Kunden aus dem Sport. Seit er das Trainingszentrum des Fußball-Erstligisten RB Leipzig ausgestattet hat, kommen die Aufträge von anderen Vereinen. Die Sauna im neuen Zwickauer Stadion ist von ihm, der FC Erzgebirge Aue lässt seinen neuen Regenerationsbereich ebenfalls von Erdmann ausstatten. Für ein neues Bundesliga-Handball-Trainingszentrum hat er ein Angebot abgegeben und wartet auf den Zuschlag.

Im Sport gibt's Arbeit, sagt Erdmann: "Oft sieht es in diesen Zentren aus wie in der Fleischerei, gefliest bis an die Decke." Er versuche, sportlichen Lifestyle hereinzubringen. Beim RB Leipzig hatte er vergangenes Jahre seine sportliche Premiere. Damals spielte das Red-Bull-Team zweite Liga, und Erdmann tönte: "Durch unsere Sauna werden die Spieler so fit, dass sie nicht mehr aufzuhalten sind." Heute sagt er, sein Tischler-Team sei ein Teil des Leipziger Fußball-Teams, wenn auch ein kleiner. Zweimal im Jahr wartet er die RB-Wellness-Zone.

Vier Saunen haben seine Tischler in das RB-Trainingszentrum eingebaut - davon drei für die Profis und eine für die Nachwuchskicker. Die Hauptsauna lässt sich auf 95 Grad Celsius heizen und erinnert mit etwas Fantasie an ein Fußballstadion. 15 Personen haben Platz darin. Sauna Nummer zwei besteht aus einer Infrarot-Kabine, geeignet für die Aufwärmphase, zum Entspannen nach dem Training oder dem Spiel. Der dritte Teil ist das Dampfbad.

Bernd Erdmann hat gelernt, mit der Begeisterung für seine Arbeit nicht hinterm Berg zu halten. Das sei ihm klar geworden, als er in Beirut einen Ölscheich traf. Schon die Visitenkarten müssen rüberbringen, dass man gute Arbeit macht. Er habe damals die falschen Karten einstecken gehabt. Das Erdmann-Logo hat sein Berater zwischen Armani, Lamborghini und Rolex angesiedelt. "Ich will keine einfachen Saunen bauen", sagt er. Auch dann nicht, wenn das Budget begrenzt ist. Zunehmend gewinne er Kunden in der Region, vor allem Besserverdiener der Generation 40 plus.

Dass er nun in Leipzig betteln war, verbucht er unter Lebenserfahrung. Er hatte gehofft, in der Szene von Kleinkriminellen Anschluss zu finden, um sein gestohlenes iPad wiederzufinden. Hat er aber nicht. Auf dem Gerät sind Teile seiner Lebensgeschichte gespeichert, die er aufgeschrieben hat.