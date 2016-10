Ein größeres Industriegebiet als größter Investitionsbrocken

Vier Millionen Euro will Plauen in die Erweiterung der Gewerbefläche in Oberlosa stecken. Für die finanziell klamme Stadt ist das viel Geld. Deshalb will sie andernorts sparen. Zum Beispiel beim Zuschuss für Neugeborene.

Von Gunter Niehus

erschienen am 27.10.2016



Plauen. Im vergangenen Jahr hatte es schon einmal auf der Streichliste gestanden - und wurde doch weitergezahlt: das Begrüßungsgeld für Neugeborene. Nun nimmt die Stadtverwaltung einen neuen Anlauf, bei diesem Posten zu sparen. Laut des Entwurfs für den Haushalt 2017 sollen Eltern pro Kind nur noch 50Euro erhalten. Bislang sind es 100 Euro.

Plauens Kämmerin Ute Göbel stellte am Dienstagabend das neue Budget im Stadtrat vor. "Zur Stabilisierung der Haushaltslage muss die Konsolidierung zwingend fortgeführt werden", betonte sie. So soll die Kürzung des Babygelds die Stadtkasse um 23.850Euro entlasten. Auch bei der Sportförderung, den Zuschüssen für die e.o.plauen-Stiftung und der Jugendverbandsarbeit will sie den Rotstift ansetzen. Die Grund- und Gewerbesteuer soll aber nicht erhöht werden. Dies hatte der Stadtrat zuletzt vorigen Oktober getan.

Die finanzielle Lage der Kommune hat sich dadurch laut Einschätzung der Kämmerin deutlich verbessert. Plauen wird Anfang des nächsten Jahres vermutlich neun Millionen Euro auf der hohen Kante haben. "Dies ist jedoch nur auf den ersten Blick ein schönes Polster", schränkte Göbel im gleichen Atemzug ein. Denn bei einem Teil davon handelst es sich um Zuschüsse des Freistaats, die Plauen zurzeit nicht ausgeben darf, beziehungsweise Rückstellungen für Ausgaben, die mit großer Wahrscheinlichkeit noch auf die Stadt zukommen. Plauen müsse also in jedem Fall weiter sparen - auch um die zahlreichen Bauprojekte stemmen zu können. Der größte Brocken mit mehr als vier Millionen Euro ist dabei die Erweiterung des Gewerbegebiets Oberlosa (siehe Kasten).

Ob der Haushalt für 2017 in der jetzt vorliegenden Form tatsächlich in Kraft tritt, ist allerdings völlig offen. Auf dem Deckblatt des telefonbuchdicken Wälzers steht nicht umsonst "Haushaltsplanentwurf". Bis zum 28. November können die Fraktionen nun ihre Änderungswünsche einbringen - über die dann in den Ausschüssen des Stadtrats diskutiert wird. So hatte sich im vergangenen Oktober die Linkspartei erfolgreich für die Beibehaltung des Baby-Begrüßungsgelds stark gemacht. Ob sie das in diesem Jahr wieder macht, bleibt abzuwarten.

Am 31. Januar des kommenden Jahres soll nach jetziger Planung der Stadtrat endgültig über den Haushalt für 2017 abstimmen.