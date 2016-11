Einbruch in Spielothek in Plauen

erschienen am 07.11.2016



Plauen. Unbekannte sind am frühen Montagmorgen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Spielothek auf der Forststraße in Plauen eingebrochen. Dort wurden mehrere Automaten aufgehebelt und die dazugehörigen Geldkassetten entleert. Der Stehlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Plauen, Telefon 03741 140 entgegen. (fp)