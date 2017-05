Einbruch ins Landratsamt: Mutmaßlicher Täter festgenommen

erschienen am 10.05.2017



Plauen. In Plauen ist am Mittwochmorgen ein 25-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Er steht nach Polizeiangaben in Verdacht, am vergangenen Wochenende in das Plauener Landratsamt eingebrochen zu sein sowie mehrere Postdiebstähle begangen zu haben.

Der junge Mann war gegen 4 Uhr im Stadtteil Haselbrunn durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert worden, wobei die Beamten bei ihm ausländerrechtliche Blankoformulare fanden. Diese konnte schließlich dem samstäglichen Einbruch ins Landratsamt zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen wurden weitere aus dem Landratsamt gestohlene Papiere sowie diverse Briefsendungen an Firmen und Privatpersonen im Stadtgebiet Plauen sichergestellt. Der Plauener war der Polizei bereits in der Vergangenheit mehrfach durch Diebstahlsdelikte in Plauen und Umland bekannt geworden. (fp)