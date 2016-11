Eine Handvoll Glück: Neue Lieder von Red Face Project

"Das Leuchten der Stille" heißt das frisch produzierte Album des Plauener Liedermachers Christian Wenzel - auch unter dem Namen Red Face Project bekannt. Ein Lied ist seinem vogtländischen Heimatort gewidmet.

Von Thomas Voigt

erschienen am 21.11.2016



Plauen. Mit seiner Art Musik zu machen, zählt Christian Wenzel zu den Liedermachern, die das "Leben auf der Überholspur" - so auch der Titel seines 2011 erschienenen Albums - mit wachen Augen durchleuchtet. Nun gibt es von Red Face Project - unter diesem Namen tourt der aus Pausa-Thierbach stammende Musiker durch die Lande - eine neue Scheibe. "Das Leuchten der Stille" ist das vierte Studio-Album, das der 32-Jährige produziert hat. Am Freitag stellte er im Elster-Park die brandneuen Titel vor.

Bei einigen Liedern begleitete ihn sein Freund und Musiker-Kollege Markus Löffler. Letzteren kennen Fußballfans als Torhüter des 1. FC Wacker Plauen. Auf dem Gelände in der "Ost" lernten sich die beiden bei einem Benefizkonzert kennen. "Das war vor fünf Jahren", erinnerte sich der Mann zwischen den Pfosten. Damals sprang der Liedermacher für die erkrankte Plauener Sängerin Loreen Zacher ein. Seitdem stehen die beiden immer öfter zusammen auf der Bühne. Am aktuellen Titelsong der neuen CD feilten sie gemeinsam. Hinterfragt wird darin eine in vielen Lebensbereichen überfüllte Zeit, in der eine Handvoll Glück nicht auszureichen scheint, um gegen die Unzufriedenheit anzukommen.

Ein Lied widmet der heute in Plauen lebende Musiker seinem Heimatort. In "Schweinestall" wirft er ein kritisches Auge auf die wie Pilze aus dem Boden schießenden Windkrafträder. Nicht gut weg kommt auch ein belgischer Schweine-Baron, der im inzwischen völlig abgeschotteten Stall jede Menge Mist produziert. Auf der CD sind insgesamt 17 Titel vertont, darunter auch einige neue Interpretationen bereits bekannter Lieder.

Trotz mancher dunklen Wolken überwiegen in den Liedern positive Schwingungen. "Juniton" steht für ein von Wenzel initiiertes Festival beim Plauener Spitzenfest. Schon zwei Mal ging es in der Beach-Basketballzone am Plauener Theater über die Bühne. Auch zuhause wird viel Gitarre gespielt und gesungen, verriet der Liedermacher. So habe ihn seine zweijährige Tochter zum "Fahrrad-Song" - inspiriert. Die Prioritäten in Wenzels Leben haben sich verschoben. "Familie und Kind stehen bei mir an erster Stelle." Dennoch jagte in diesem Jahr ein Auftritt den anderen. "Das war die Grenze des Machbaren."

Am 16. Dezember steht Wenzel, der 2011 den Wettbewerb "Plauen sucht das Spitzentalent" gewann, erneut mit seinem Kumpel Markus zum Weihnachtssingen des 1. FC Wacker für den guten Zweck auf der Fußballplatz-Bühne.

Das Album ist erhältlich in der Galerie Forum K an der Bahnhofstraße 39 in Plauen sowie über die Internetseite

www.redfaceproject.de