Elsterberg: Lkw rast in Privatgrundstück

erschienen am 30.05.2017



Elsterberg, OT Kleingera. Ein Lkw ist am Dienstagmittag von der Hauptstraße in Kleingera abgekommen und hat dabei einen großen Schaden hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, sei der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in einen Zaun, einen Schuppen und ein dort abgestelltes Fahrzeug gekracht. Der 60-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. (fp)