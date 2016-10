Elsterberg: ZwÃ¶lf Menschen bei Brand verletzt

Elsterberg: Zwölf Menschen bei Brand verletzt

erschienen am 09.10.2016



Elsterberg. Bei einem Brand in einem Wohnblock an der Feldstraße in Elsterberg sind in der Nacht zum Sonntag zwölf Menschen verletzt worden. Die Bewohner von acht Wohnungen mussten mithilfe von Drehleitern gerettet werden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Keller ausgebrochen. Aufsteigender Rauch führte dazu, dass die Wohnungen in dem betroffenen Hausaufgang am Sonntagfrüh noch nicht wieder betreten werden durften.

Brandursachenermittler wollten sich im Verlauf des Tages ein Bild von der Lage machen und Hinweisen auf die Brandursache nachgehen. Im Einsatz waren sieben Feuerwehren. (fp)