Endspurt für erste Etappe am Schloss

erschienen am 13.12.2016



In Abhängigkeit von der Witterung werden bis Weihnachten die Pflasterarbeiten im ersten Bauabschnitt des Plauener Schlossterrassen-Projekts abgeschlossen (im Foto Falk Klinner und Mathias Steiner). Nur einige wenige Restleistungen werden im Frühjahr fertiggestellt, teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Mit Rodungsarbeiten am Schlosshang wird der zweite Bauabschnitt vorbereitet, der nächstes Jahr folgen soll. Bis April 2018 sollen die Kellerzugänge zum Luftschutzmuseum saniert und zum Teil neu errichtet werden. Am Schlosshang entstehen dann zudem terrassenförmig Wege und neue Stützmauern einschließlich einer Verbindung zwischen Amtsbergtreppe und den geplanten Terrassen. Die Bastion vor dem Roten Turm erhält eine Aussichtsplattform. Mit dem Umzug der Staatlichen Berufsakademie auf das ehemaligen Schlossgelände sollen die Terrassen zur Verbindungsachse zwischen Campus und Altstadt werden.