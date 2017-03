Entwarnung: Schornstein an der Plauener Elsteraue standsicher genug - Gelände wieder passierbar

erschienen am 01.03.2017



Plauen. Ein Statiker hat am Mittwochmittag Entwarnung gegeben. Der Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Hempelschen Fabrik gilt als standsicher. Die Stadtverwaltung hob die Sperrung im Umkreis des Schornsteins auf. Der im Sperrgebiet liegende Kindergarten Sonnenblume hat ab Donnerstag wieder geöffnet, heißt es aus dem Rathaus. Der 55 Meter hohe Schornstein soll ab nächster Woche abgerissen werden.

Teile der Plauener Elsteraue waren am Dienstagabend zunächst gesperrt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde bei Abbrucharbeiten in der Elsteraue festgestellt, dass die Standsicherheit des auf dem Gelände befindlichen 55 Meter hohen Schornsteines möglicherweise nicht mehr gewährleistet ist. Plauens Baubürgermeister Levente Sárközy: "Daher haben wir uns entschieden, dass die Sicherheit Vorrang hat und am Dienstagabend das Gelände um den Schornstein in einem entsprechenden Sicherheitsradius abgesperrt."

Der Abriss ist für Montag geplant. Das innenstadtnahe Gelände der Elsteraue mit der ehemaligen Hempelschen Fabrik und dem Weisbachschen Haus wird derzeit mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union für eine Revitalisierung vorbereitet. (us/manu)