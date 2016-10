Entwarnung nach Polizeieinsatz am Oberen Bahnhof in Plauen

erschienen am 19.10.2016



Plauen. Entwarnung am Oberen Bahnhof in Plauen: Wartehalle und alle Gleise sind wieder freigegeben worden. Der Inhalt des unbeaufsichtigten Koffers war ungefährlich, wie die zügig angerückten Spezialisten des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei feststellten. Erst vorigen Mittwoch war an dem Ort ein Koffer stehen gelassen worden. Dass es sich jetzt um einen Nachahmungstäter gehandelt haben könnte, bestätigte die Behörde nicht. Thomas Henkel, stellvertretender Dienststellenleiter der Bundespolizei in Klingenthal: "Den Koffer kann einfach jemand vergessen haben." Drinnen hätten sich Utensilien des täglichen Bedarfs befunden. (sasch)