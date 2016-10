Essen, trinken, winken: Lukas und sein Elektro-Arm

Ohne ihn kann sich Lukas aus Plauen seinen Alltag nicht mehr vorstellen: Sein Computer-Arm kommt aus Holland und ist speziell für Lukas' Krankheitsbild entwickelt worden.

Von Elsa Middeke

erschienen am 29.10.2016



Plauen. Als Lukas seiner Oma das erste Mal mit erhobenem Arm zugewinkt hat, kamen ihr die Tränen. Seit wenigen Wochen hat der 13-Jährige eine ganz besondere Unterstützung: eine Arm-Orthese namens Gowing. Dafür haben seine Eltern gut ein halbes Jahr gekämpft. Die Familie reiste bis in die Niederlande, um ihrem an Muskeldystrophie Duchenne erkrankten Sohn ein großes Stück Lebensqualität zurückzuerobern. Nun kann Lukas mit dem Elektro-Arm eigenständig essen, trinken, sich am Kopf kratzen, sein Harry Potter-Buch umblättern, Zähne putzen, sich in der Schule melden - was vorher für ihn ohne Hilfe nicht drin war.

Der Computer-Arm Gowing ist in Deutschland noch recht neu. Wie Bereichsleiterin Konstanze Hager vom Erlanger Sanitätshaus Orfomed sagt, vertreibt das Unternehmen ihn hier seit zweieinhalb Jahren. Die Anzahl der Exemplare, die hierzulande genutzt werden, bewegten sich im zweistelligen Bereich. Auf die Idee gebracht hat die Sprangers eine Therapeutin, als Lukas im Februar auf Kur war.

Im März testete Lukas zuhause mehrere Elektro-Stützen von Orfomed für seinen rechten Arm. "Links habe ich etwas mehr Kraft", erzählt der 13-Jährige. "Gowing passt am besten zu meiner Krankheit." Im April fuhren sie ins sozialpädiatrische Zentrum in Dresden - dort sei Gowing noch unbekannt gewesen, so Lukas' Mutter, Nancy Spranger. Genauso wie für ihr Sanitätshaus in Chemnitz. In Dresden machten sie eine Hilfsmittelberatung an einem vollen Tisch: Mitarbeiter von Orfomed und dem Sanitätshaus, Lukas' Ärzte und Therapeuten waren mit dabei. Im Mai nahmen Sprangers zuhause ein Video auf, auf dem Lukas für die Krankenkasse zeigte, was er mit Gowing alles selbstständig wuppen kann. Seine Eltern reichten den dicken Stapel notwendiger Unterlagen Ende Mai bei der Kasse ein. Ende Juni kam die Absage: Dokumente fehlten angeblich. "Wir haben gleich widersprochen", erzählt Lukas' Mutter. Dann musste ihr Ältester für eine Operation an der Wirbelsäule drei Wochen in eine Klinik. Kurz vor seiner Entlassung kam das Ja der Kasse. "Wir konnten kaum glauben, dass Gowing wirklich genehmigt ist", sagt Lukas.

Das hieß, sobald er Anfang Oktober wieder mehrere Stunden im Rollstuhl sitzen konnte: ab nach Holland. Dort sitzt die Firma Focal Meditech, die Gowing entwickelt hat. Einen Tag lang bauten die Experten vor Ort Gowing an Lukas' Rolli. Dessen Akku betreibt auch den Elektro-Arm. "Abends habe ich ihn ausprobiert. Alles hat gepasst", strahlt der Schüler.

Einziger Nachteil dabei: Gowing surrt ziemlich laut. Wenn Lukas im nächsten Jahr auf einem Konzert der kultigen Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier in Leipzig ist, wird das allerdings kaum zu hören sein. Mit Gowing kann er dann endlich "Party machen", wie Lukas sagt - hebt mithilfe der Computer-Stütze den rechten Arm und federt ihn auf und ab.

Wie ein typischer Hip-Hopper.