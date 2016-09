Eversteiner sucht einen neuen Besitzer

Ansprechende Wertungskonzerte, appetitliche Extra-Musikhappen, niveauvolle Unterhaltung und viel Spaß - das erwartet das Publikum ab Samstag beim 25. Folkherbst im Plauener Malzhaus.

Von Sabine Schott

erschienen am 22.09.2016



Plauen. Ein Vierteljahrhundert Plauener Folkherbst, das bedeutet auch: 35 vergebene Eiserne Eversteiner - so nennt sich die begehrte Siegertrophäe. Und es bedeutet, dass Musiker aus 24 Staaten Europas sich die Klinke des Malzhauses in die Hand gegeben haben, mehr als 2250 Bewerbungen von Bands und Solisten auf die Schreibtische der Mitarbeiter flatterten und über 50.000 Besucher bei den World-Music-Konzerten dabei gewesen sind.

1. Wertungskonzert: Mit Vedan Kolod bestreitet am Samstag eine Ethno-Band aus der drittgrößten sibirischen Stadt Krasnojarsk - rund 4100 Kilometer östlich von Moskau - das Eröffnungskonzert. Das Ziel der Band, so berichten die Mitglieder, sei von Beginn an gewesen, die Musik des alten heidnischen vorchristlichen Russlands wieder zu beleben. Zum Einsatz kommen fast vergessene russische Volksinstrumente wie Gusli, Okarina, slawische Trommeln und skythisches Horn, die teilweise von den Musiker erst restauriert werden mussten.

Das Hauptmerkmal der Musik des interessanten Trios bildet jedoch der mehrstimmige tiefe Kehlgesang der sibirischen Ureinwohner. Alle Lieder werden ohne jede elektronische Bearbeitung live gespielt.

Mit den 17 Hippies kommt es zu einem grandiosen Nachschlag. Balkanrhythmen haben dem angloamerikanischen Rock-, Pop- und Jazz-Background der zwölf Mitglieder neue Impulse gegeben und die Musik der 17 Hippies zu einem unverwechselbaren Sound verdichtet. Bei den Musikern handelt es sich übrigens nur um zwölf, auch wenn der Name anderes vermuten lässt.

2. bis 8. Wertungskonzert: Die Musiker des Jubiläumsjahres kommen bis 26. Oktober (Abschlusskonzert mit der Oysterband aus Großbritannien - außerhalb der Wertung) aus Schweden, Griechenland, Deutschland, Island, Portugals, Österreich und Frankreich. Es ist gerade dieser Mix der Stile und Nationen, der die Zuhörer begeistert.

"Öffnen wir unser vogtländisches Gemüt für die unerhörte künstlerische Vielfalt, die Menschen aller Sprachen und Mentalitäten hervorgebracht haben", sagt Malzhaus-Chef Uli Wolff. Zusammen mit Ute Gotter sorgt er seit eh und je dafür, dass Künstler und Publikum im Folkherbst-Dschungel den Überblick behalten.

Tickets für beide Konzerte des Eröffnungsabends gibt's für 22 Euro im Geschäft Terré am Altmarkt. Bei den einzelnen Wertungskonzerten kostet der Eintritt je 13 Euro.