Fahrer fährt mit 1,9 Promille zwei Kinder durch Plauen - Unfall

erschienen am 09.02.2017



Plauen. Bei der Kollision dreier Fahrzeuge auf der Martin-Luther-Straße/Karolastraße in Plauen ist am Donnerstag erheblicher Schaden entstanden. Nach Polizeiangaben löste der Fahrer eines VW-Transporters den Unfall aus. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Im Fahrzeug des Betrunkenen fuhren zwei Kinder mit. Gegen die Polizeibeamten vor Ort leistete der Mann bei der Unfallaufnahme Widerstand. Eine Beamtin wurde leicht verletzt. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. (fp)